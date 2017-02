Kim Jong-uns bror skal være drept

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap melder at Kim Jong-nam (45) skal være utsatt for et attentat, men det er ikke bekreftet.

FAMILIEBILDE: Familiebilde fra 1981 viser Jong-Nam der han sitter ved siden av sin avdøde far og diktator Kim Jong-il. Bak dem er Nams inngifte tante Sung Hye-Rang og hennes datter Lee-Nam og sønn Lee Il-Nam. Tanta forlot senere Nord-Korea for Vesten. Foto: - / AFP

Jong-nam skal ha levd i skjul i Malaysia og Macau etter at hans onkel Jang Song-thaek ble henrettet på ordre av lillebror Kim Jong-un for tre år siden.

Selv overlevde Jong-nam et attentatforsøk i 2011, men skal nå ha mistet livet.

Falt i unåde

Jong-nam ble lenge sett på som den naturlige etterfølgeren etter sin far og Nord-koreas tidligere diktator, Kim Jong-il, men falt i unåde da han forsøkte å reise til Japan med et falskt pass og to kvinner under påskudd av å besøke Disneyland i 2001.

I et sjeldent intervju med den japanske fjernssynskanalen TV Asahi, uttalte Jong-nam at han ikke hadde noen interesse av å bli leder, og benektet at det skulle være noen maktkamp mellom ham og yngstebroren Kim Jong-un.

– Personlig er jeg imot tredjegenerasjon arverekke, sa Jong-nam under TV-intervjuet.

Jong-nam og Jong-un har ulike mødre, uten at dette noen gang har blitt bekreftet offisielt. Jong-un tok over som leder i Nord-Korea etter farens død i desember 2011.

Kan ha blitt forgiftet

Foreløpig er det få detaljer rundt saken, men tjenestemenn i Seoul sier til Reuters at politiet fortsatt arbeider med å bekrefte identiteten på den døde og at de skal finne gjerningpersonen.

Ifølge den sørkoreanske TV-kanalen Chosun, så skal 45 år gamle Jong-un ha blitt stukket med forgiftede nåler av to kvinnelige agenter på en flyplass i Kuala Lumpur mandag. De to agentene, som ifølge TV-kanlen antas å være nordkoreanere, skal ifølge meldingene ha forsvunnet i en taxi like etterpå.

Politisjefen på flyplassen bekrefter at en koransk mann i 40-årene ble funnet forgiftet på flyplassen i går og at han ble kjørt til et sykehus der han senere døde.