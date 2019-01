Kim Jong-un og hans store delegasjon har ankommet jernbanestasjonen i Beijing, ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua, etter å ha reist fra Nord-Korea med nattoget mandag.

Det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua melder at Nord-Koreas leder Kim Jong-un har ankommet Kina og skal være i landet fram til 10. januar.

Besøket til Kim var behørig annonsert på forhånd, noe som tolkes som om forholdet mellom Kina og Nord-Korea er bedre enn på lenge. Da den nordkoreanske lederen besøkte Kina tre ganger i 2018, skjedde det uten at det var informert om dette på forhånd.

Toget med den nordkoreanske lederen Kim Jong-un på vei inn på jernbanestasjonen i Beijing 8. januar Foto: Mark Schiefelbein / AP

Etter at Kim Jong-un overtok som Nord-Koreas leder i 2011, har spenningen på den koreanske halvøyen vært økende. Nordkoreanerne har fortsatt sitt atomvåpenprogram, blant annet gjennom å skyte ut langtrekkende raketter og teste nye og større bomber under bakken.

Den koreanske halvøyen ble delt etter 2. verdenskrig, og en våpenhvile fra 1953 skiller området i to stater, Nord-Korea og Sør-Korea. Formelt er det ikke inngått noen fredsavtale mellom de to statene.

Skal møte Trump?

Også Kina har vært kritisk til det nordkoreanske atomvåpenprogrammet, men forholdet har bedret seg noe det siste året. Dette kan ha sammenheng med at Kina ønsker å styrke sin innflytelse i regionen, ikke minst pga. av det spente forholdet til USA.

Det er ventet at Kim Jong-un skal ha et nytt møte med den amerikanske presidenten Donald Trump i første halvdel av 2019. De to møttes i Singapore i juni 2018, uten at møtet førte til vesentlige resultater for å minske spenningen på den koreanske halvøyen.

Vil Kina spille det nordkoreanske kortet?

Forholdet til USA kommer trolig til å bli en viktig del av samtalene mellom Kim og den kinesiske presidenten Xi Jinping. Nord-Korea ønsker støtte fra Kina i FN for å hindre nye sanksjoner og eventuelt lette noe på dem som allerede er innført, på grunn av det nordkoreanske atomvåpenprogrammet.

Kina på sin side kan være interessert i å spille det nordkoreanske kortet overfor USA i de tøffe forhandlingene om handel som pågår, etter at president Trump innførte straffetoll på mange kinesiske varer.

Kim Jong-un skal være i Kina i fire dager.