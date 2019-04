Kim Jong-un åpen for nytt møte med Donald Trump

Det sa Kim i en tale til Nord-Koreas nasjonalforsamling, ifølge det statlige nyhetsbyrået Korean Central News Agency.

Da Trump og Kim sist møttes i februar ble samtalene avsluttet tidligere enn planlagt uten enighet om noen erklæring eller avtale.

Har et godt forhold til Trump

Under talen hevdet Kim at «ensidige krav» fra USA var årsaken til at samtalene ble avsluttet. Men han sier at han fortsatt har et godt personlig forhold til USAs president.

– Vi vet viktigheten av å løse problemer gjennom dialog og forhandlinger. Men USAs måte å holde en dialog, hvor de ensidig presser fram sine krav, er vi ikke interessert i, sa Kim og ga USA en frist:

– Vi vil med tålmodighet vente til slutten av året på at USA kommer med en modig avgjørelse. Men det vil åpenbart være vanskelig å få til en like god mulighet som sist.

Ville at sanksjoner skulle fjernes

Ifølge USA kom ikke partene til enighet fordi Nord-Korea krevde at sanksjonene mot landet fjernes, i bytte mot begrensede tiltak om atomnedrustning.

Sør-Koreas president Moon Jae-in ba torsdag Trump om å møte Kim igjen. Moon sa han har tiltro til at Trump kan løse atomstriden med dialog.