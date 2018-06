Pressen og offentligheten hadde ikke sett den nordkoreanske diktatoren Kin Jong-un siden søndag.

At han ville ta en tur ut av hotellet for å se seg om mandag kveld, lokal tid, hadde blitt varslet god tid i forveien.

Det var derfor en stor ansamling pressefolk og andre skuelystne som hadde møtt opp ved strandpromenaden der kortesen til Kim skulle stoppe.

Stoppe måtte også resten av trafikken i den travle gaten.

Under den direktesendte seansen er det mulig å høre en person plutselig rope på engelsk:

– Jeg kan se ham, jeg kan se ham!

Flankert av en gruppe sikkerhetsvakter og andre, gikk han noen hundre skritt rundt på strandpromenaden før han vendte tilbake til bilen.

Smilte på selfie

Hele seansen ved strandpromenaden tok omtrent ni minutter.

Kim skulle besøkte også attraksjonen Flower Dome ved Gardens by the Bay.

Flere ganger fanget fotografen opp at diktatoren smilte.

Det gjorde han også da han ble med på en selfie tatt av utenriksministeren i Singapore, Vivian Balakrishnan. Med på bildet var også utdanningsminister i Singapore, Ong Ye Kung.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Emneknaggene på tweeten var: «La oss ta en spasertur» og «Gjett hvor?»

Kim er innlosjert på hotellet St. Regis på Singapores berømte Orchard Road. Han har ikke hatt noen annen aktivitet på planen bortsett fra et møte med statsminister Lee Hsien Loong i går.

Trump drar tidligere enn planlagt

Den amerikanske presidenten Donald Trump er allerede i Singapore.

Planen var først at han skulle dra tilbake til USA onsdag morgen.

Det åpnet for at toppmøtet kunne strekkes over to dager.

I dag meldte Det hvite hus at presidenten ville returnere til Washington, D.C. allerede tirsdag, samme dag som toppmøtet.

Det betyr at presidentens opphold i Singapore er redusert med femten timer.

Nedrustning

De to lederne skal møtes klokken tre i natt.

Her kan du følge NRKs dekning av toppmøtet. Du trenger javascript for å se video. Her kan du følge NRKs dekning av toppmøtet.

Først skal de to møtes alene, bare sammen med tolker. Så skal en større delegasjon delta.

USA har sagt klart fra at målet med møtet er at Nord-Korea skal kvitte seg med sine atomvåpen.

Nord-Korea har kommunisert at formålet med møtet er «fred og nedrustning».