Kidnappet modell: – Måtte få gjerningsmannen til å bli forelsket i meg

Etter å ha vært lenket fast til en hylle i to dager, gikk til slutt modell Chloe Ayling med på å dele seng med kidnapperen sin.

– Desto mer vi snakket, desto mer begynte det å utforme seg et bånd mellom oss. Da jeg ikke lenger var bundet begynte han fort å like meg, så jeg måtte utnytte sjansene mine, sier Ayling i et intervju til BBCs journalist Victoria Derbyshire.

Skulle bli solgt som sexslave

20-åringen fra Sør-London, forteller at hun ble lokket til Milano 30. juli i fjor sommer av fotograf Lukassz Herba.

Herba skal ha lovet henne et fotooppdrag i den italienske byen.

Ayling har tidligere fortalt at hun ble dopet ned, kledd naken, satt håndjern på, lagt i en stor bag og kjørt 200 kilometer bort fra Milano til et gammelt gårdshus.

BILDEBEVIS: Det ble vist videoer av Ayling som bevis under rettssaken som foregikk i februar i år. Foto: Antonio Calanni / AP

Her skal fotografen ha fortalt henne at hun ville bli solgt som sexslave - med mindre hun ikke kunne legge ut 300 000 euro (cirka 2,8 millioner kroner).

– Det var helt grusomt. Jeg trodde på alt han sa, og tvilte ikke et sekund. Han svarte meg så detaljert på alt jeg lurte på, forteller Ayling.

Men Herba skal også ha kommet med et annet forslag: Et tilbud om at hun skulle kysse ham, etterfulgt av et forslag av at de kunne bli kjærester.

– Jeg så på dette som sjansen til å komme meg bort, sier hun.

– Hvis jeg snakket om en felles fremtid, ble han entusiastisk og snakket om det hele tiden. Det var den responsen som fikk meg til å fortsette å gjøre det, fortsetter Ayling.

Blir omtalt som et PR-stunt

Ifølge Ayling, skal Herba ha tatt henne med til Det britiske konsulatet i Milano da han skjønte at pengesummen ikke ville bli utbetalt.

Mens de ventet på at det skulle åpne, skal flere vitner ha observert dem lattermilde og spøkefulle på en kafé.

– Det virker kanskje rart, men hvorfor skulle jeg blitt avvisende da – når han begynte å bli forelsket i meg? Det var derfor han tok sjansen på å slippe meg fri, sier hun.

DØMT: Bilde av 30 år gamle Lukassz Herba som snakket med advokaten sin Katia Kolakowska mens han enda var tiltalt. Herba ble senere dømt til 16 år og ni måneder i fengsel for å ha kidnappet Ayling. Foto: Antonio Calanni / AP

I juni ble det kjent at fotografen ble dømt til 16 år og ni måneder i fengsel, opplyser The Guardian.

Likevel er det flere som ikke tror på den britiske glamourmodellen.

The Guardian har i en kommentar drøftet dette, hvor de blant annet drar frem hvordan Ayling skal ha møtt pressen poserende med hunden underarmen, ikledd hotpants og en kort topp - dagen etter at hun hadde returnert fra Italia.

Herba selv, i tillegg til advokaten, sier det hele var et PR-stunt, hvor han hjalp henne med å skape en skandale for å tiltrekke oppmerksomhet mot karrieren hennes.

– Folk forventet jeg skulle gråte hele tiden og stenge meg ute fra verden. Jeg valgte ikke dette. Å snakke om det og være rundt mennesker, var min måte å bearbeide det på, sier Ayling.

Kommer med bok og mulig TV-show

Ayling skal nå utgi en bok om hendelsen, og hvordan det har vært å ikke bli trodd gjennom prosessen.

Hun mener media har mye av skylden.

– Med én gang de finner ut at noen er kontroversielle, så graver de bare dypere og dypere for å få folk til å reagere og hate. Det er vondt. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle gå gjennom noe så grusomt og aldri bli trodd av mitt eget land, sier hun.

Ifølge The Sun skal det også være snakk om at hun skal hoste sitt eget TV-show.