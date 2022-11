– Alle vet hvem de er, sa den ukrainske politikeren Sergej Rybalko fra Kherson, i et intervju med Nastjastsjee Vremja, en russiskspråklig medieplattform med base i Praha.

Med «de» mente han det han kaller for kollaboratørene. De som har samarbeidet med de russiske okkupasjonsmyndighetene.

Rybalko, som er medlem av det regionale parlamentet i Kherson fylke, hadde akkurat kommet tilbake til hjembyen, bare noen timer etter at de ukrainske styrkene hadde tatt den tilbake, etter mer enn åtte måneder med russisk okkupasjon.

Sergii Rybalko er medlem av parlamentet i Kherson fylke, og har deltatt aktivt i motstandskampen mot de russiske okkupantene. Foto: Bilde fra Rybalkos Facebook-side

– Det har nok allerede vært noen tilfeller av selvjustis, sa Rybalko.

Men han la vekt på at oppgjøre med dem som hoppet over til fienden, skal skje i ordnede og lovlige former,

Russerne flytter administrasjonen i retning Krym

Lørdag fortalte det russiske nyhetsbyrået Tass at de russiskstøttede myndighetene i Kherson nå har opprettet et midlertidig hovedkvarter i byen Genitsjesk.

Den ligger sør i Kherson fylke, ikke langt fra fylkesgrensen til Krymhalvøyen.

Spørsmålet nå er om de kan føle seg trygge der.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier at krigen skal fortsette etter den vellykkede frigjøringen av Kherson.

Kollaborantene

Ifølge Sergii Rybalko forlot mange av dem som satt i den russiskstøttede administrasjonen i Kherson byen allerede for to uker siden.

Det gjaldt blant annet Volodymyr Saldo, den tidligere ordføreren i Kherson, som de russiske okkupasjonsmyndighetene utnevnte til leder for regionen 26. april.

Saldo var også til stede da Russlands president 30. september kunngjorde at regionene Kherson, Zaporizjzjia, Donetsk og Luhansk nå var innlemmet i Russland.

Volodymyr Saldo, til venstre på bilde, sammen med russisk-støttede leder i Ukraina og Russlands president Vladimir Putin, i Moskva 30. september. Foto: Grigory Sysoyev / AP

9. november døde så Saldos nestkommanderende Kirill i Stremousov i de som fra russisk hold ble beskrevet som en bilulykke, ikke langt fra før nevnte Genitsjesk.

De siste offisielle bildene av Saldo er fra begravelsen til Stremousov, i Simferopol på Krym, et område av Ukraina som Russland annekterte i 2014.

Ni personer er likvidert i 2022

Ukrainske myndigheter har gjort det helt klart at det ikke vil bli vist noen nåde over for dem som de mener har forgått sitt land.

Det har vært foretatt mange likvideringer helt siden Russland i 2014 aktivt begynte å blande seg inn i forholdene i Ukraina.

I 2018 ble lederen for de pro-russiske separatistene i Donetsk, Aleksandr Zakhartsjenko, drept av en bombe som var plassert på en kafe i Donetsk.

Prorussisk opprørsleder drept

En oversikt som organisasjonen Tsjesno har laget viser at minst ni personer er likvidert siden den russiske invasjonen av landet 24. februar.

Organisasjonen Tsjesno har laget denne oversikten over likvideringer i russiskokkuperte områder av Ukraina i 2022. Foto: TSJESTNO

I Kherson har det vært en rekke angrep mot politikere og embetsmenn som har samarbeidet med de russiske okkupantene, og Volodymyr Saldo er blant dem som med nød og neppe har overlevd slike angrep.

Russiskoppnevnt embetsmann drept i Kherson

Stemmingen i Kherson overfor de som har samarbeidet med russerne er svært aggressiv etter det som skjedde med byens valgte ordfører Igor Kolikhajev.

Igor Kolikhajev er ordfører i Kherson. Han ble kidnappet av russiske agenter 28. juni, og ingen vet hvor han befinner seg. Foto: Halyna Liashevska

Han ble kidnappet av russiske agenter 28. juni. Ingen vet hva som har skjedd med ham etter det.

Samtidig vet Ukraina at de må gjennomføre et oppgjør innenfor et rettssystem som de prøver å løfte opp til europeiske standarder.