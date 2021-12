Khashoggi-drapet: Hevder drapsmenn lever i luksus

Det er britiske The Guardian som siterer en kilde knyttet til den saudiarabiske etterretningstjenesten.

Denne personen hevder at tre av mennene som tok livet av 59-årige Jamal Khashoggi bor i et sjustjerners boligkompleks i Riyadh. Boligene omtales som villaer. De ligger på et skjermet område kontrollert av landets sikkerhetstjeneste.

Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabia. Tre av mennene som ble dømt for drapet på Jamal Khashoggi skal oppholde seg i et område med luksusboliger i byen. Foto: Ahmed Yosri / Reuters

The Guardians kilde er anonym. Det er av hensyn til egen sikkerhet. Kilden skal ha fått opplysningene fra personer som har tilgang til området.

Avisens artikkel er de siste dagene blitt gjengitt i internasjonale medier.

Stor kontrast til vanlige fengsler

Inne i boligkomplekset lever mennene tilsynelatende normalt. De kan bevege seg fritt. De har også besøk av familie og andre bekjentskaper. Det hevdes at gartnere og kokker kommer inn på området.

Observasjonene skjedde i 2019 og 2020.

Ifølge The Guardian er de drapsdømtes tilværelse «avslappet og hverdagslig». Mennene benytter treningsrom og kontorer.

Luksusanlegget står i klar kontrast til det som er forholdene i saudiarabiske fengsler.

Det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Bildet er tatt 12. oktober 2018. Foto: Murad Sezer / Reuters

Dømt for drap

Jamal Khashoggi ble drept 2. oktober 2018. Han var en regimekritisk journalist og kommentator. Denne dagen oppsøkte han det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å hente et dokument. Khashoggi ville annullere sitt tidligere ekteskap. 59-åringen ville gifte seg med sin tyrkiske forlovede.

Hatice Cengiz var forlovet med Jamal Khashoggi. Hun stod utenfor konsulatet og ventet på ham den 2. oktober 2018. Foto: MURAD SEZER / Reuters

Like etter at han gikk inn i konsulatet ble han torturert, drept og partert. En amerikansk etterretningsrapport fra 11. februar 2021 hevdet den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman var involvert. Det var sannsynligvis han som beordret drapet.

Mohammed bin Salman er Saudi-Arabias kronprins. Han er anklaget for å være den som beordret drapet på Jamal Khashoggi. Foto: POOL New / Reuters

Flere personer ble dømt. De tilhørte en saudiarabisk dødsskvadron.

Den var igjen tilknyttet en spesialstyrke. Enkelte i gruppen hadde fått opplæring i USA. Det ble senere avdekket av The New York Times.

Fem av de dømte fikk dødsstraff. Det ble senere omgjort til lange fengselsstraffer.

Tre tilhørte dødsskvadronen

De tre personene i luksusboligene skal alle være identifisert. Den ene er Salah Mohammed Tubaigy. Han var den som parterte Khashoggi inne i konsulatet.

En annen er Mustafa al-Madani. Han fungerte som Khashoggis dobbeltgjenger. Etter drapet tok han på seg Khashoggis klær. Med briller og falskt skjegg gikk han ut av konsulatet. Det ble gjort for at overvåkingskameraer skulle fange ham opp. Deretter kunne saudiarabiske myndigheter hevde at Khashoggi hadde forlatt bygningen.

Den tredje er Mansour Abahussein. Han var den som ledet dødsskvadronen under oppdraget.

Regimekritiker

Jamal Khashoggi var tidligere rådgiver for den saudiarabiske regjeringen.

Som skribent i Washington Post var han svært kritisk til kronprins Mohammed bin Salman. Khashoggi beskrev hjemlandet som preget av frykt, trusler og pågripelser.