Kharkiv uten strøm, vann og oppvarming: flere russiske angrep rammet Ukraina i natt

Ifølge det ukrainske luftforsvaret avfyrte Russland 81 missiler og åtte droner mot Ukraina i nattens angrep. Ukraina skjøt ned 34 missiler og fire selvmordsdroner. Det skriver Reuters.

Ukrainas nest største by, Kharkiv, er ifølge AFP uten strøm, vann og oppvarming etter nattens angrep. Byen skal ha blitt rammet av 15 russiske rakettangrep, ifølge byens ordfører Ihor Terekhov.

– Det er ingen elektrisitet i hele byen. Vi har gått over til generatorer ved kritisk infrastruktur. Elektrisk-drevet transport fungerer ikke. Det er ingen varme eller vannforsyning, sa Terekhov til lokale nyheter.

Totalt seks personer er meldt drept. Lviv-regionen er hardest rammet, der fem personer er drept, opplyser CNN.

Guvernøren i regionen, Maksym Kozytskyi, meldte først om at fire personer var funnet drept etter at en rakett har truffet hjemmet deres. Nå er en femte person funnet død i ruinene ved boligområdet i bydelen Zolotsjivskyj der rakettene skal ha truffet. mann

Redningsmannskap jobber på for å se om det kan være flere folk som er fanget i ruinene.

I Kyiv skal to personer være skadet og sendt til sykehus etter en ny eksplosjon vest i byen, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko.

AFP skriver at omkring 40 prosent av hovedstadens befolkning skal være uten oppvarming som følge av angrepene. Ifølge CNN er omtrent 15 prosent av hovedstaden uten strøm.

Kyivs befolkning i morgentimene etter angrepene fra Russland. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Sør i Ukraina er Zaporizhzhia-atomkraftverket koblet fra strømnettet. Ifølge landets operatør for kjernekraft, Energoatom, driftes verket nå av 18 forskjellige dieselgeneratorer som har nok drivstoff til å driftes i ti dager. Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Atomkraftverket er under russisk kontroll. Den russiske ledelsen ved verket kaller stansen av strømforsyning for en «ukrainsk provokasjon».

Tormod Heier, forskningsleder ved Forsvarets høgskole, tror dette skaper stor bekymring og uro hos myndighetene i Kyiv og Washington D.C.

– Man har en telefonlinje mellom de militære myndighetene i Washington og Moskva. Den har blitt brukt kun en gang tidligere så vidt jeg vet, og det var da russiske misiler kom litt for nærme disse atomkraftverkene. Så det er liten tvil om at dette skape bekymring hos alle parter, sier Heier som var gjest i Nyhetsmorgen i dag tidlig for å snakke om de harde kampene i Bakhmut.

Røyken spredde seg over himmelen til Kyiv etter russiske angrep i natt. Foto: STRINGER / Reuters

Angrep flere steder i landet

Det skal ha ha blitt hørt en høy eksplosjon i Ukrainas hovedstad Kyiv tidlig torsdag morgen, skriver nettavisen The Kyiv Independent.

På sin offisielle Telegram-konto skriver Klitschko at det har vært flere eksplosjoner i Holosiivsky-distriktet, sør i byen.

Tre russiske raketter ble skutt opp mot Ukraina fra Russlands Belgorod-region sett ved daggry i Kharkiv, Ukraina, tidlig torsdag 9. mars 2023. Foto: Vadim Belikov / AP

Tidlig torsdag morgen traff raketter energi-infrastruktur og skadet boligbygninger i Odesa-regionen, ifølge guvernør Maksym Martsjenko.

– Heldigvis var det ingen personskader. Strømforsyningen er for øyeblikket redusert. Våre luftvernsystemer skjøt ned noen av rakettene, opplyser Martsjenko på plattformen Telegram.

Han la til at en ny rune med raketter kunne komme, og ba byens innbyggere om å holde seg i sikkerhet.

Flyalarm i flere regioner

I tillegg er det rapporter om eksplosjoner i byene Kirovohrad, Dnipropetrovsk-regionen, sør i Mykolajiv-regionen, Poltava, Lviv, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Ternopil-regionen, ifølge nettavisen The Kyiv Independent.

Flyalarmen gikk i tretten regioner i Ukraina natt til torsdag, og folk ble oppfordret til å komme seg i sikkerhet, meldte Ukraine Now på plattformen Telegram.

En ukrainsk soldat sikter mot russiske styrker med en 105 mm haubits nær byen Bakhmut, 8. mars 2023 Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Vil ikke møte Putin

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan ikke se for seg en situasjon der han vil møte Russlands president Vladimir Putin.

– Det er ingen grunn til å snakke med den russiske presidenten, fordi han holder ikke ord, sa Zelenskyj til CNNs Wolf Blitzer da han ble spurt om hva skulle til for å få til et slikt møte.

– Vi har ingen tillit til ham, la Zelenskyj til.

– Russland bør komme seg ut av vårt territorium. Etter det kan vi ta i bruk diplomatiske verktøy, sier han til CNN.