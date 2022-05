Kharkiv slikker sine sår

I Ukrainas nest største by Kharkiv fant redningsmannskaper i dag fire døde mennesker under en ødelagt boligblokk.

Myndighetene forsøker nå å skaffe seg en oversikt over ødeleggelsene etter mer enn tre måneder med krig.

Tilbake i hjemmet etter flukten

– Om jeg kommer til å flytte tilbake? Da må jeg jo skaffe alt her på nytt, du ser hvordan det ser ut, sier Nadezjda Setsova.

Hun har invitert NRK med inn i leiligheten sin på «Vennskap mellom folkene-gaten», i bydelen Saltivka nordøst i Kharkiv.

Til vanlig bor det rundt 400.000 mennesker, i det som til vanlig er en drabantby med metro-forbindelse inn til sentrum av Kharkiv.

Dette er utsiden av blokken Nadezjda Setsova bodde i. Dette er naboleiligheten.

Det er ikke mange dagene siden Nadezjda Setsova, for første gang siden hun valgte å flykte i slutten av februar, var tilbake i leiligheten for første gang.

Hun hadde da bodd her i 31 år og så fram til noen rolige år som pensjonist i den romslige to-romeren, med eget kjøkken og bad.

– Jeg gråt da jeg fikk se hvordan det så ut, sier Nadezjda.

Hun får tårer i øynene også når hun skal fortelle om det hun og innbyggerne i Saltivka har vært gjennom etter at Russland gikk til angrep på Ukraina 24. februar.

Sto i mot angrepet

NRK kan ennå se sporene etter de russiske stridsvognene som kom helt inn de sentrale delene av Kharkiv ved starten av angrepet, før de ble slått tilbake av de ukrainske styrkene.

Til manges overraskelse stod de ukrainske styrkene imot det russiske angrepet ved Kharkiv, som bare ligger 40–50 kilometer fra grensen mot Russland.

Det gjorde at de russiske styrkene hadde korte forsynslinjer og i stor grad kunne støtte seg på en nesten total overlegenhet i luften.

Kanskje var det for å hevne at dette det russiske forsvaret satte i gang det som bare kan beskrives som en ren terrorbombing av Saltivka, som lagelig til for russisk artilleri.

Det er mange hus i Saltivka som ser ut som dette. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Saltivka dekker et enormt område, og det er ikke alle deler av drabantbyen som er like hardt rammet av krigen.

Men særlig det som kalles Saltivka Nord ligner på det som vi har sett i Mariupol, industribyen ved Azovhavet som de russiske styrkene tok kontroll over i midten av mai.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Etterforsker skadene

Nesten hvert eneste hus har innblåste vinduer og sorte merker etter granater. Noen hus er totalt ødelagt, mens andre kanskje er mulig å renovere.

Da NRK besøkte Saltivka gikk en gruppe etterforskere fra politiet og statsadvokaten fra leilighet til leilighet for å dokumentere skadene.

– I denne fasen er det viktigste bare å skaffe oss kontaktinformasjon til beboerne her.

Det forteller Oleksandr Arsenyj fra statsadvokatens kontor Kharkiv, som har laget seg et lite provisorisk kontra på en benk foran en av oppgangene på «Vennskap mellom folkene-gaten».

Myndighetene i Kharkiv deler ut mat til de som trenger. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Vi har begrensede ressurser og begrenset tid akkurat nå, mens det hele tiden også pågår skyting mot byen, sier Arsenyj.

NRK kunne også høre tunge drønn fra kanoner da vi besøkte Saltivka tirsdag.

– Ta det med ro, det er ingen ting å bry seg med, sier Viktor Bopovaloj.

Det er langt unna og trolig våre ukrainske styrker som skyter mot de russiske stillingene.

Viktor har sammen med sin gode venn Bogdan Aleksandrov tatt NRK med på en rundtur i krigens Kharkiv.

Viktor Bopovaloj og Bogdan Aleksandrov har jobbet som frivillige hjelper under krigen i Ukraina. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

De er begge med en frivillig organisasjon som prøver å hjelpe dem som har problemer å skaffe seg det mest nødvendig, både av mat og andre tjenester.

– I en lang periode var det bare vi som torde å bevege oss til de mest utsatte områdene i Saltivka, forteller Viktor, som selv bor i denne delen av byen til vanlig.

Også Bogdan er oppvokst her, men bor nå i den langt tryggere sørlige delen av Kharkiv.

Mange hundre biler i Saltivka er ødelagt som en følge av russisk skyting. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

De viser oss også flere parkeringsplasser, eller det som en gang var parkeringsplasser. Mange i Kharkiv har satt bilene sine inne i bevoktede og inngjerde områder.

Det skulle ikke vise seg å være så lurt da de russiske styrkene rettet våpnene sine mot Ukraina og Saltivka 24. februar.

– Dette er bare tragisk, sier Bogdan Aleksandrov.

Han viser oss alt fra gamle Ladaer til Mercedeser, som har det til felles at de er ødelagt på grunn av skyting etter at krigen startet.

En ødelagt bil i bydelen Zjykovskij, Kharkiv Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

I kø for å få mat

Litt nærmere sentrum av Kharkiv ser vi en lang kø av mennesker som står i kø for å få sin månedlige matkasse fra myndighetene.

Det er ikke så veldig mye den inneholder, ris, litt makaroni, brød og noe hermetikk. Men de vi snakker med er likevel takknemlig for at noe blir gjort for dem.

– Dette er veldig viktig, sier Natalia og Vladimir Ponitkin.

De forteller at de har en pensjon på 2300 griven, eller rundt 700 norske kroner, hver i måneden.

Vladimir og Natalia Ponitkin er glad for at de kan få hver sin kasse med mat en gang i måneden. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det finnes ikke arbeid her nå, sier Vladimir.

Han forteller at de nå bor et stykke utenfor selve Kharkiv.

– Vi må få fred så raskt slik at våre barn kan få se solen, sier Natalia Ponitkina mens vi hører nye drønn fra kanoner i det fjerne i nord.