Khamenei forbyr forhandlinger med USA

– Forhandlinger med USA vil definitivt skade og de er forbudt, sa ayatolla Ali Khamenei under en TV-sendt tale i Irans hovedstad Teheran i dag ifølge AP.

Som Irans øverste leder setter Khamenei rammene for hva landets sivile regjering kan gjøre.

I dagens tale sa han at «sammen med sanksjoner har amerikanerne nylig lansert to andre opsjoner, krig og forhandlinger. Krig kommer ikke til å skje og vi kommer ikke til å gå inn forhandlinger».

– Forhandlinger med den bøllete og veldig ivrige amerikanske regjeringen betyr å gi dem et instrument de kan bruke til å øke fiendtligheten, sa Khamenei.

Det var fullt inne i ayatolla Khomeinis mausoleum i Teheran da hans etterfølger talte mandag. Foto: HANDOUT / Reuters

Kommer etter spekulasjoner

Dagens tale kommer etter spekulasjoner om at USAs nye sanksjoner mot Iran vil presse landet til forhandlingsbordet.

President Donald Trump har flere ganger gitt uttrykk for at han tror Iran vil forhandle.

– Jeg har på følelsen at de vil snakke med oss veldig snart, sa Trump under et valgkampmøte i Tampa i Florida 31. juli.

La skylden på Rouhani

Under dagens tale, som ble holdt i mausoleet til forgjengeren ayatolla Khomeini, avviste Khamenei at Irans økonomiske problemer skyldes de amerikanske sanksjonene.

Den iranske valutaen rial har mistet halvparten av sin verdi etter at president Trump i vår gjorde det klart at han ville si opp atomavtalen med Iran og innføre sanksjoner.

I stedet la Khamenei skylden på administrasjonen til president Hassan Rouhani.

– Med bedre styring og mer effektiv planlegging kan vi motstå og overkomme sanksjonene, sa Khamenei.

Nyhetsbyrået Reuters sier at Khamenei «forsøkte å dytte skylden på den svake økonomien over på Rouhanis regjering».

Iran sendte mandag ut bilder av det nye Fateh Mobin-missilet. Foto: - / AFP

Viste frem nye missiler

Samtidig som Khamenei kom med uttalelsene viste Iran i dag frem neste generasjons kortdistansemissiler og opplyste at testene har vært vellykkede.

Det nye Fateh Mobin-missilets rekkevidde er ikke kjent, men tidligere generasjoner av missilet har hatt en rekkevidde på mellom 200 og 300 kilometer, ifølge Center for Strategic and International Studies (CSIS) i USA.

Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim kan det nye missilet nå mål både til lands og vanns, og testene har vært vellykkede.

Missilet vil være i stand til å nå mål i Persiabukta og vil kunne hjelpe Iran med å stenge Hormuzstredet, dersom Iran skulle ønske det.

– Som vi har lovet til vårt kjære folk, kommer vi til å gjøre alt for å øke landets missilkapasiteter, sier forsvarsminister Amir Hatami til Tasnim.