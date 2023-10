Kevin McCarthy sett av som kongressleiar

Måndag leverte republikanaren Matt Gaetz eit forslag om å avsetje den mektige leiaren i Representanthuset, partifellen Kevin McCarthy.

For første gong i historia er leiaren for Representanthuset i USA kasta av sitt eige parti, etter at fleirtal støtte eit historisk mistillitsforslag mot McCarthy.

216 folkevalde stemde for å fjerna McCarthy, medan 210 stemde imot. Åtte republikanarar stemde saman med demokratane for mistillit mot han.

Historisk avstemming

Det var Florida-republikanaren Matt Gaetz som reiste mistillitsforslaget mot McCarthy. Dei to har vore i konflikt i lang tid, sist no i helga, då McCarthy gjekk til Demokratane for å få eit mellombels budsjett på plass.

Eit mistillitsforslag berre vorte brukt to gonger tidlegare det siste hundreåret mot republikanske speakerar – og har ikkje lykkast før i dag, skriv NTB.

USA-korrespondent Tove Bjørgaas er i Kongressen og fortel om kaotiske og historiske tilstandar etter at Kevin McCarthy måtte gå av som speaker. Du trenger javascript for å se video. USA-korrespondent Tove Bjørgaas er i Kongressen og fortel om kaotiske og historiske tilstandar etter at Kevin McCarthy måtte gå av som speaker.

Tredje mektigaste

Tysdag blei det klart at demokratar i Representanthuset ikkje vil bidra til å redde McCarthy frå å bli kasta.

Leiaren for Representanthuset blir rekna som USAs tredje mektigaste folkevalde etter presidenten og visepresidenten.

Det betyr at akkurat no har ikkje den folkevalde forsamlinga i USA nokon leiar.

McCarthy overtok som leder etter demokratanes Nancy Pelosi i januar 2023