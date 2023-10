Kevin McCarthy avsett som kongressleiar

Måndag leverte republikanaren Matt Gaetz eit forslag om å avsetje den mektige leiaren i Representanthuset, partifellen Kevin McCarthy.

For første gong i historia er leiaren for Representanthuset i USA kasta av sitt eige parti, etter at fleirtal støtte eit historisk mistillitsforslag mot McCarthy.

216 folkevalde stemde for å fjerna McCarthy, medan 210 stemde imot. Åtte republikanarar stemde saman med demokratane for mistillit mot han.

Ifølgje CNN var republikanarane som stemde for å fjerna McCarthy som leiar:

Andy Biggs frå Arizona

Ken Buck frå Colorado

Tim Burchett frå Tennessee

Eli Crane frå Arizona

Bob Good frå Virginia

Nancy Mace frå South Carolina

Matt Rosendale frå Montana

Matt Gaetz frå Florida

Historisk avstemming

Det var Florida-republikanaren Matt Gaetz som reiste mistillitsforslaget mot McCarthy. Dei to har vore i konflikt i lang tid, sist no i helga, då McCarthy gjekk til Demokratane for å få eit mellombels budsjett på plass.

Eit mistillitsforslag har berre vorte brukt to gonger tidlegare dei siste hundreåra mot republikanske leiarar – og har ikkje lukkast før i dag, skriv NTB.

USA-korrespondent Tove Bjørgaas er i Kongressen og fortel om kaotiske og historiske tilstandar etter at Kevin McCarthy måtte gå av som speaker.

Ikkje attval

Tysdag blei det klart at demokratar i Representanthuset ikkje vil bidra til å redde McCarthy frå å bli kasta.

Leiaren for Representanthuset blir rekna som USAs tredje mektigaste folkevalde etter presidenten og visepresidenten.

Det betyr at akkurat no har ikkje den folkevalde forsamlinga i USA nokon leiar.

McCarthy overtok som leiar etter demokratanes Nancy Pelosi. Han starta 7. januar i år og har den nest kortaste perioden i landets historie.

Kevin McCarthy har kunngjort at han ikkje vil søkja attval etter å ha vorte avsett som leiar i Kongressen, ifølgje republikanaren Kevin Hern, melder Reuters natt til onsdag.