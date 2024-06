Minst 23 personer ble drept da politiet skjøt mot demonstrantene i Nairobi i går.

Mange tusen unge mennesker hadde møtt opp for å protestere mot regjeringens nye skattelov, som ville gjort alt fra mobiltelefoner til bind mye dyrere.

NRK forklarer Hvorfor er det opptøyer i Kenya? Hvorfor er det opptøyer i Kenya? Regjeringa i Kenya vil øke skattene i landet.

Totalt håper de å få inn nesten 29 milliarder norske kroner mer enn de gjør i dag.

Det har ført til store protester i et land som allerede sliter med økende priser og fattigdom. Hvorfor er det opptøyer i Kenya? Demonstranter håper å stoppe lovforslaget før det blir endelig vedtatt.

Presidenten må nemlig også signere forslaget før det blir til lov. Hvorfor er det opptøyer i Kenya? Politiet brukte først tåregass og vannkanoner mot demonstrantene.

Når det ikke hjalp, begynte de å skyte mot dem.

Flere demonstranter skal være drept. Hvorfor er det opptøyer i Kenya? Kenya har hatt økonomiske problemer de siste årene.

De sliter fortsatt med etterdønninger av koronapandemien.

To år med tørke og inflasjon har også skapt trøbbel for landet. Forrige kort Neste kort

Inne i parlamentet hadde politikerne godkjent skatteøkningen.

En skutt demonstrant blir båret bort etter at parlamentsbygningen ble stormet i Nairobi i dag. Flere hundre mennesker tok seg inn forbi sperringene. Foto: Andrew Kasuku / AP

Kenyas president William Ruto skulle signere det kontroversielle budsjettet i dag, men snudde i siste liten.

– Folket har talt, sier presidenten.

– Jeg innrømmer dette og derfor vil jeg ikke skrive under på finansbudsjettet 2024, det vil bli trukket tilbake, sier Ruto til pressen.

Demonstranter hjelper sårede utenfor parlamentsbygningen i Nairobi. Også andre steder i landet er det meldt om store protester mot skatteloven og hærverk. Foto: Luis Tato / AFP

96 fikk sykehusbehandling

Over hele Kenya protesterte unge mennesker mot regjeringens nye skatteøkninger i går. Flere bygninger ble vandalisert.

Hundrevis av demonstranter tok seg inn i parlamentsbygningen, som delvis sto i brann og ble utsatt for hærverk.

Kenya er en republikk i Øst-Afrika og har 54 millioner innbyggere. Landet sliter med korrupsjon, fattigdom og etniske motsetninger. Både swahili og engelsk er offisielle språk.

– 214 kenyanere var involvert i ulike små kamper og mange av dem måtte på sykehus, 95 av dem fikk behandling og ble sluppet ut, sier Ruto, som også i går talte til folket.

Men da var tonen en helt annen og militæret hadde nettopp fått ordne om å bistå politiet i hovedstaden.

Politiet skjøt med skarpt mot demonstrantene og flere enn 20 døde. Foto: Monicah Mwangi / Reuters

– Dette var kriminelle som latet som om de var fredelige demonstranter, sa president Ruto i går og lovet å svare på gårsdagens hendelser.

Han mente da at storming var et kritisk vendepunkt for hvordan staten svarer på trusler mot nasjonal sikkerhet.

Ville skattlegge brødsalg med 16 prosent

I første utkast av skatteloven ønsket regjeringen å innføre 16 prosent skatt på salg av brød og 25 prosent skatt på stekeolje, noe de gikk tilbake på etter massive protester.

– De må høre på oss, vi er imot skatteloven, sier de unge demonstrantene Stella Kioko og Miles til NRK. De forteller at politiet angrep de fredelige demonstrantene uten grunn. Du trenger javascript for å se video. – De må høre på oss, vi er imot skatteloven, sier de unge demonstrantene Stella Kioko og Miles til NRK. De forteller at politiet angrep de fredelige demonstrantene uten grunn.

– Dette er moderne kolonisme. Vi er folkemakten, dere må høre på oss. Lenge leve, sa Stella Kioko til NRK i går.

Skattene ville ha økt prisene på importerte sanitærprodukter som bind og bleier, men også elektriske varer som mobiltelefoner og TV-er. Private sykehus ville blitt skattlagt og demonstrantene beskyldte regjeringen for å slik skattlegge kreftpasienter.

Politiet hadde satt opp en barrikade rundt parlamentsbygningen i Nairobi i går, men de illsinte demonstrantene kom seg forbi og inn på området. Foto: Tony KARUMBA / AFP

Regjeringens mål var å få inn 2,7 milliarder dollar til statskassen for å betjene gjeld.