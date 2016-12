Kenyas mest kjente bygg er «norsk»

19 år gamle Hezzy Kinabalu er utenfor KICC for å ta bilder av det ikoniske bygget. Foto: Christine Præsttun / NRK

– Dette bygget er Kenyas stolthet, derfor må jeg bare ta et bilde av det.

19 år gamle Hezzy Kinabalu skuer opp mot et sylinderformet høyhus av betong i Nairobi sentrum. Bygget var en gang Afrikas høyeste og er fortsatt Kenyas ikoniske bygning.

Det troner på 100 skilling-seddelen og huser landets viktigste konferanser. I romjula lyser sylinderen opp i regnbuens farger én time hver kveld.

19-åringen er her med venner for å beundre bygget på nært hold. Vet han at det er en norsk arkitekt som har tegnet KICC, Kenya International Convention Centre?

– Nei, det visste jeg ikke, men han må ha vært veldig dyktig, svarer Kinabalu begeistret.

Et ærefullt oppdrag

Arkitekten Karl Henrik Nøstvik kom til Kenya i 1965, utsendt av Norsk Utviklingshjelp. Her fikk han et ærefullt oppdrag av landets første president, Jomo Kenyatta.

Han ville at Nøstvik skulle tegne regjeringsbygget i hovedstaden, med konferansesal, kontortårn og amfiteater.

Nøstvik tegnet et 32 etasjers tårn med blant annet roterende restaurant og helikopterplass på toppen.

– Amfiteateret er formet som en afrikansk hytte, men anlegget er også modernistisk. Det finnes til og med elementer fra de norske tømmerhyttene her, forteller Tom Anyamba, professor i arkitektur ved Universitetet i Nairobi.

PÅ INNSIDEN: Til venstre ser vi amfiteateret, til høyre fra kontorbygget. Bildene henger på utstillingen i Nairobi. Foto: Christine Præsttun / NRK

Former for frihet

Professoren er NRKs guide på utstillingen om nordisk arkitektur i Øst-Afrika, som vises på Kenyas nasjonalmuseum.

«Former for frihet – Afrikansk uavhengighet og nordiske modeller» heter utstillingen og er laget av Nasjonalmuseet i Norge. Her er det avisklipp, sitater og bilder av nordiske funkisperler plassert i et afrikansk landskap.

– Afrikanske land hadde nettopp blitt uavhengige på begynnelsen av 60-tallet, og prøvde å riste av seg arven fra koloniherrene, sier Anyamba.

Han forteller at de nordiske arkitektene kom for å være med å bygge denne friheten, bokstavelig talt.

Kurator Nina Berre fikk ideen til utstillingen da hun hadde ansvaret for det nordiske bidraget til Arkitekturbiennalen i Venezia for to år siden:

– Jeg kjente til Nøstvik og seddelen der kenyattasenteret er «absorbert» og brukte anledningen til å lete fram flere prosjekter tegnet av nordiske arkitekter, sier Berre.

Nordiske idealer

SKOLE I ZAMBIA: På fem år skulle 22 000 nye skoleplasser opprettes på 65 videregående skoler i Zambia. Den norske arkitekten Halvor Fossum ledet arbeidet. Foto: Mette Tronvoll / Nasjonalmuseet

Arkitekter fra Norge, Sverige og Finland kom for å tegne bygg i Kenya, Tanzania og Zambia.

Arkitektene var en del av den nye nordiske bistandspakken på 60-tallet. De skulle tegne bygninger med rot i et nordisk ideal om sosial likhet og velferd.

– De tok med seg ideer som fungerte i de såkalte sosialdemokratiske landene. Du ser det spesielt tydelig når det gjelder boliger, forteller Tom Anyamba.

Fiskefryseriet i ørkenen

Professoren tar meg med til et stort bilde av en lav betongbygning i et goldt landskap.

– Dette bygget er et eksempel på et mislykket prosjekt, sier Anyamba og peker på bildet av fiskefryseriet i Turkana i Kenya.

Professor Tom Anyamba foran bildet av fiskefryseriet i Turkana. Bildet er en del av utstillingen om nordiske arkitekter i Øst-Afrika som nå vises på nasjonalmuseet i Kenya. Foto: Christine Præsttun / NRK

Anyamba forteller at de nomadiske folkegruppene her driver med landbruk. De hadde ikke noe forhold til fiske, og de norske bistandsarbeiderne glemte å ta dem med på råd.

– Ekspertene satt i Norden og trodde at de visste best, sier Anyamba.

Nina Berre synes det er interessant at bygget har tiltrukket seg nye brukere:

– Fiskerifabrikken er jo på mange måter symbolet for fallert bistand. Nesten-ruinen, der fryseanleggene aldri har vært i bruk, er likevel nær intakt og brukes av noen få gründere, sier kuratoren fra Nasjonalmuseet i Norge.