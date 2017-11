Vi er på vei inn i Donholm, en av Nairobis fattigere bydeler øst i hovedstaden.

Ved Lungalunga Road ser vi en ung mann i grøfta som slås helseløs av en gruppe unge menn. . De vinker oss aggressivt videre, vil ikke ha tilskuere til opptrinnet.

Tent på og omskåret

Ungdommene tilhører folkegruppen kikuyuene. De støtter Uhuru Kenyatta, som samtidig i dag ble tatt i ed for fem nye år som president. Flere av ungdommene har macheter i hendene.

50 meter lenger ned i gata blir vi stanset av en mann, som ber oss hjelpe den halvt ihjelslåtte gutten vi passerte. Gutten kommer fra luofolket som vanligvis støtter opposisjonsleder Raila Odinga.

Mannen sier de truer med å tenne på gutten. Han sier han stod der da gutten ble omskåret av mobben. Kikuyuer blir omskåret, ikke luoere. Dette er deres private hevn mot den politisk rivaliserende gruppen.

I Kenya følger tilhørighet til en folkegruppe hvilket parti du stemmer på.

Vi ringer etter ambulanse, og etter kollegaer for å være flere som kan gripe inn. Men steinene hagler og vi må komme oss unna.

Hvordan det gikk med unge mannen i grøfta, vet ikke.

NRKs fotograf griper inn

Litt lenger inne i bydelen ser vi nok en person fra luostammen som har forvillet seg inn blant presidenttilhengere. De tar imot ham med stokker og macheter.

Mannen blir grundig banket opp. NRKs fotograf går imellom og filmer. Kanskje redder det mannens liv.

Mobben ber motorsyklisten rope ut at presidenten er bra, før de lar ham gå.

– Luofolk kommer hit og setter fyr på dekk. De brenner noen av våre hus også. Hvorfor? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke de er herfra, men har reist hit for å lage bråk, sier Moses Ngugi som er kikuyu til oss.

Brenner dekk i protest

Ikke langt unna, i Pipeline Estate, blir en 7-åring drept i uroen. Røyken fra brennende bildekk ligger tett over både Donholm og de andre fattige bydelene øst i hovedstaden, som en protest mot det som skjer bare kilometer i luftlinje unna her etnsik vold igjen er endel av oppgjør etter valg i Kenya.

Der jubles det for president Uhuru Kenyatta (56). Tilhengere fra store deler av landet er busset til Kasarani stadion for å delta i feiringen.

Kenya er et land der folk stort sett lever i fred med hverandre. Det har regionens best utviklede demokrati og største økonomi. Men når det er valg, blusser den etniske volden opp, og ved noen valg blir blussene til kraftige flammer.

– Vi ble bedt av vår leder, Raila Odinga om å komme i dag, for å sørge over våre tapte kamerater. Regjeringer dreper, sier Steve Kiboi som står på brua han håper Odinga vil passere under på vei til folkemøtet.

Han er fra luofolket og føler seg ikke sett som velger.

– Vi har ikke et demokrati. Vi har flertall, men vinner aldri et valg. Vi vil at verden skal vite at Kenya har store problemer.

Den sittende presidenten Uhuru Kenyatta vant presidentvalget med 54 prosent av stemmene i august, men opposisjonen, og utfordreren Raila Odinga, protesterte og fikk resultatet annullert som følge av brudd på valgloven.

Det ble arrangert omvalg i oktober, men da boikottet Odinga valget og Kenyatta endte med 98,2 prosent av stemmene. Odinga protesterte nok en gang mot resultatet, men vant ikke fram med krav om nok et nyvalg.

Steve Kiboi er ikke alene. Selv om valgene er over, er raseriet der fortsatt.