Kenya kan trolig puste lettet ut

Spenningen har vært stor de siste dagene. Alle har ventet på det neste utspillet til opposisjonslederen Raila Odinga. Han satt med nøkkelen til landets skjebne.

Frykten var at Odinga ville helle bensin på misnøyets bål. I stedet valgte han å komme med en stor mugge beroligende, kaldt vann til pressekonferansen onsdag ettermiddag.

Opposisjonslederen sier han vil bestride valgresultatet i høyesterett. Det betyr at alle tilhengerne hans som var klar til å gå i krigen for ham, ikke blir mobilisert. Sjefen har sagt at han vil ta kampen for dem, at han har tro på at han kan vinne gjennom rettssystemet.

Forretningsfolk, safariguider og hotellsjefer er nok lettet. Kenya vil trolig fortsatt være et attraktivt land for turister, et økonomisk knutepunkt i Øst-Afrika.

Eksplosivt

VINNEREN: Uhuru Kenyatta taler etter at han er erklært som vinner av årets presidentvalg i Kenya. Foto: JOHN MUCHUCHA / AFP

Raila Odinga gikk tidlig ut med anklager om valgfusk, og kalte presidentvalget tirsdag i forrige uke for et bedrageri. Da hans rival, den sittende presidenten Uhuru Kenyatta, ble erklært for valgets vinner fredag kveld, brøt det ut store demonstrasjoner i opposisjonens kjerneområder.

I flere slumområder i Nairobi og i byen Kisumu vest i landet tok folk til gatene, brente bildekk og blåste i fløyter. Det var også opptøyer, plyndring og ildspåsettelse.

Minst 24 ble drept, ifølge Kenyas nasjonale menneskerettighetskommisjon. De fleste ble drept av politiet. Ei ni år gammel jente ble skutt, et spebarn trolig slått ihjel av politiets batonger.

Da Odinga besøkte slumområdene Kibera og Mathare i helgen, ble han mottatt som en folkehelt. Folk her lytter til «Baba», deres «far».

Frykten var at Odinga ville be sine kjernevelgere ta til gatene, at opptøyene ville spre seg, at det ville bli kamper mellom folkegrupper, at politivolden ville eskalere, at flere ville bli drept.

Istedet valgte han å fremstå en som en ansvarlig landsfader, som tar striden til den høyeste domstolen.

MANNEN MED NØKKELEN: Raila Odinga fra onsdagens pressekonferanse. Foto: SIMON MAINA / AFP

Male seg ut av et hjørne

Raila Odinga hadde egentlig malt seg inn et hjørne. Opposisjonen hadde gjordt det klart at det ikke var aktuelt å ta denne kampen til retten. Det gjorde de etter sist valg i 2013, og tapte.

Men det ville ikke vært enkelt for Odinga å be folk demonstrere heller. Han visste at pressekonferansen ble nøye overvåket av Den internasjonale domstolen i Haag. Hadde han oppfordret til protester og vold, ville han sannsynligvis blitt en ettersøkt mann verden over.

Odinga måtte derfor veie sine ord på gullvekt. Han valgte å si at han hadde ombestemt seg, at han likevel hadde funnet ut at det beste var å ta dette via rettssystemet.

Anklagene

Det kan være noe i opposisjonens anklager. En valgsjef ble drept en uke før valget. Han hadde ansvaret for det nye elektroniske valgsystemet som nettopp skulle hindre juks.

Onsdag morgen forsøkte politiet å raide kontoret til AfriCOG, en menneskerettighetsorganisasjon som overvåket valget.

Og en uke etter at valget ble holdt, er ikke skjemaene fra alle stemmelokalene blitt offentligjort. Skjemaene viser stemmegivningen som ligger til grunn for resultatet i det elektroniske valgsystemet.

Dette er ikke i seg selv et bevis på juks, men det skaper en viss usikkerhet rundt resultatet.

Odinga utnyttet dette til fulle på onsdagens pressekonferanse, og sa at han nekter å la rivalen Kenyatta «gjøre landet til en bananrepublikk».

Opposisjonen mener at valget ble hacket og resultatet manipulert, men har foreløpig ikke kommet med overbevisende dokumentasjon.

Det politiske dramet fortsetter i Kenya, men folk flest kan ta den verdifulle hverdagen tilbake.