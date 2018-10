KDKA: Åtte drept i skyting i Pittsburgh

Ved 16.30 norsk tid meldte lokale myndigheter i Pittsburgh om en pågående skyting i en synagoge i nabolaget Squirrel Hill.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Rundt én time senere opplyser politiet at én gjerningsmann er pågrepet og varetektsfengslet. Motivet for skytingen er fortsatt ukjent.

Politiet rykket ut etter meldinger om skyting i en synagoge i Pittsburgh. Foto: Pam Panchak / AP

Til nyhetsbyrået AP sier talsmannen for det lokale politiet, Chris Togneri, at politiet fortsatt jobber med å sikre synagogen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Skytingen fant sted ved Life of Tree-synagogen i nabolaget Squirrel Hill i Pittsburgh, Pennsylvania.

Skjøt politimenn

En talsmann for det lokale politiet bekrefter i et intervju med NBC News at det skal være snakk om flere drepte, etter at gjerningsmannen åpnet ild inne i synagogen mens den lokale menigheten var samlet til sabbat.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge TV-kanalen KDKA skal minst åtte personer være skutt og drept, og ytterligere flere skadet. Tre av de skadde skal være polititjenestemenn.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bilder publisert i sosiale medier viser at det er høy tilstedeværelse av nødetater på stedet.

President Donald Trump skriver i en Twitter-melding at han følger med på det som utspiller seg i Pittsburgh, og ber folk i nabolaget holde seg i skjul.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Vær klar over at det er en aktiv skyter. Gud velsigne dere alle!», skriver Trump.