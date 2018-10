I en kronikk med tittelen «Jeg er en uavhengig og upartisk dommer», forsvarer Brett Kavanaugh oppførselen sin i Senatet.

Les kronikken i Wall Street Journal her.

Kavanaugh ventes, dersom han blir godkjent, å bevege flertallet i høyesterett i mer konservativ retning, blant annet i spørsmål om rett til abort.

Under høringen raste han mot Demokratene og anklaget dem for å ha planlagt og gjennomført en politisk henrettelse.

– Jeg var veldig følelsesladet sist tirsdag, mer enn jeg noen gang har vært. Jeg kan til tider ha vært for følelsesladet. Jeg vet at tonen min var skarp og jeg sa noen få ting som jeg ikke burde ha sagt, skriver Kavanaugh.

Samtidig forsvarer Kavanaugh følelsesutbruddene han kom med da høringen tok opp anklagene om at han begikk et seksuelt overgrep i skoletiden.

– Min forklaring i høringen var kraftfull og inderlig, fordi jeg kraftfullt og inderlig avviser påstanden mot meg, skriver han.

Mener han er en upartisk dommer

Kavanaugh har fått kritikk for sin opptreden under utspørringen i Senatet og flere har sagt at den viser at han ikke er skikket til å bli høyesterettsdommer.

I artikkelen forsvarer Kavanaugh sin upartiskhet som dommer.

– Jeg tar ikke avgjørelser i saker basert på personlige eller politiske preferanser, skriver han.

Han skriver videre at landets øverste domstol «må aldri ses på som en partipolitisk institusjon».

Håper på lørdag

Republikanere håper nå at Senatet kan godkjenne Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer lørdag.

Torsdag fikk senatorene lese en rapport fra FBI etter at organisasjonen har gransket Kavanaughs bakgrunn.

Republikanske senatorer mener at FBI-rapporten frikjenner Kavanaugh, mens Demokratene sier at den er mangelfull.