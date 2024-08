Popstjernen Katy Perry, kjent for megahitene «I kissed a girl» og «California Gurls» fra henholdsvis 2008 og 2010, har denne sommeren vært travelt opptatt med å gjøre comeback.

Det har ikke gått helt etter planen. Singelen «Woman's world» har fått slakt av flere. Magasinet Rolling Stone mener låten markerer slutten på 2010-era popmusikk.

«Hva tenkte Katy Perry på?» spør magasinet. «Sjelden har noen lest rommet så dårlig.»

Nå har den ferske låten «Lifetimes» også havnet i sentrum av en kontrovers.

Hadde ikke tillatelser

Denne gangen handler det ikke om låtens substans, men heller omstendigheter. Videoen, som viser en dansende og festklar Katy Perry, er blant annet filmet på s’Espalmador, en liten, vernet øy i nasjonalparken Ses Salines, mellom Ibiza og Formentera, ifølge The Guardian.

Det skjedde uten tillatelse, ifølge myndighetene på øygruppen Balearene.

Sanddynene på s'Espalmador er unike og vernede. Bildet er fra 2007. Foto: Samu / Wikimedia Commons

– Under ingen omstendigheter har produksjonsselskapet bedt om godkjenning, naturdepartementet i en pressemelding.

– Dette er grunnen til at en foreløpig etterforskning er startet.

S'Espalmador er kjent for noen av de best bevarte sanddynene på Balearene, som er «unike i Middelhavet», ifølge turistmyndighetene.

De understreker også at øyene er hjem til et unikt plante- og dyreliv.

En talsperson for Katy Perry har sagt at de trodde godkjenningene var i orden.

– Det lokale videoproduksjonsselskapet forsikret oss om at alle nødvendige tillatelser var i orden, sa talspersonen, skriver BBC.

– Vi har siden forstått at en tillatelse fortsatt var under behandling. Selv om vi ble gitt verbal autorisasjon til å fortsette.

«Satire»

Men det er ikke bare låten «Lifetimes», som har skapt trøbbel for artisten den siste tiden. Også musikkvideoen til sangen «Woman's world» har skapt kontroverser.

Musikkvideoen viser en lettkledd Katy Perry i ulike kostymer. Av og til viftes det med vibratorer. Låten handler blant annet om at kvinner kan gjøre alle mulige greier. Og at de er «guddommelige».

Både låten «Woman's world» og musikkvideoen er blitt kritisert. Her vifter Katy Perry med en dildo iført en glitterbikini med mønster til det amerikanske flagget. Bildet er en skjermdump fra videoen delt på YouTube av Katy Perrys offisielle konto.

Det hele anklages for å være overflatisk og en «kommodifisering» av feminisme. Det vil si at feministiske ideer brukes kommersielt for å fremme eller selge noe. I dette tilfellet Katy Perry og hennes syvende album 143, som slippes i september.

Selv har Perry hevdet at låten og videoen var sarkastisk ment:

«Du kan gjøre alt. Selv satire,» skrev Perry på X.

Anklaget for voldtekt

Det har ikke gått upåaktet hen at låten er produsert av fire menn. Eller at én av disse mennene er Dr. Luke, hvis egentlige navn er Lukasz Gottwald, mannen som artisten Kesha for ti år siden anklagde for å blant annet ha dopet henne ned og voldtatt henne og senere sabotert musikkarrieren hennes.

Dr. Luke har avvist alle beskyldningene. I fjor ble rettsoppgjørene mellom produsenten og Kesha avsluttet. Utfallet er ikke offentlig kjent, skrev CNN.

Produsent Lukasz Gottwald, kjent som Dr. Luke, og artisten Kesha på en prisutdeling i Los Angeles i 2011. Noen år senere anklagde Kesha produsenten for alvorlige seksuelle overgrep. Foto: Chris Pizzello / AP

Mange har likevel kritisert Perry for å samarbeide med en mann som er anklaget for overgrep mot en annen kvinnelig artist, om en låt som skal fremme feminisme.

– Selv om «Woman's world» ikke hadde hørtes ut som om låtskriveren måtte få feminisme forklart til seg av de første resultatene i Google, så ville budskapet om myndiggjøring klinget falskt rett og slett bare fordi den er delprodusert av Dr. Luke, skriver musikkmagasinet Pitchfork.

