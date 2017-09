Kate og William venter sitt tredje barn

– Herugen og hertuginnen av Cambridge er veldig glade for å kunne kunngjøre at hertuginnen av Cambridge venter deres tredje barn, heter det i uttalelsen fra Kensington palace.

Nå, som ved de to tidligere graviditetene, sliter prinsessen med alvorlig morgenkvalme og har allerede avlyst dagens program. Hun får behandling for plagene i parets hjem.

Dronning Elizabeth skal ifølge uttalelsen være lykkelig over nyheten om at hun snart får et nytt oldebarn.

Fra før har paret sønnen ' fra 2013 og prinsesse Charlotte som ble født i mai 2015.