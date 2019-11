Katastrofebrannene i Australia: Nå blir det enda varmere og tørrere

Søndag opplever deler av de vestlige Australia temperaturer på opp til 44 grader.

Utover i uken er det ventet at hetebølgen vil nå østkysten, der de verste katastrofebrannene har herjet de siste ukene.

Myndighetene frykter derfor at de allerede enorme brannene vil spre seg ytterligere.

– Vi venter å se at forholdene forverrer seg, særlig på tirsdag og videre på onsdag og torsdag, sier sjefen for brannvesenet på landsbygda i delstaten North South Wales, Shane Fitzsimmons, til Reuters.

Område større enn Rogaland

Så langt er fire mennesker døde i brannene, og bare i delstaten New South Wales er 367 hus er brent.

Allerede er over 10.000 km² – et område større enn Rogaland fylke – svidd i brannene som har herjet i over en uke og truer forstedene til storbyen Sydney.

Brann- og redningsvesenet i delstaten Queensland sender nå med få minutters mellomrom oppfordringer på Twitter om at folk skal evakuere forskjellige steder

Et brannfly slipper ut brannhemmende midler ved Colo Heights, nordvest for Sydney, fredag. Foto: STRINGER / Reuters En brannmann kjemper mot flammene i Old Bar, New South Wales. Foto: STRINGER / Reuters Brian Acheson har gjort om lastebilen sin til en brannbil for å bekjempe flammene nordvest for Sydney torsdag i denne uken. Foto: STRINGER / STRINGER Rick Wright ser på skadene etter skogbranner har ødelagt huset hans i Nabiac, rundt 350 kilometer nord for Sydney. Foto: WILLIAM WEST / AFP Sharnie Moren og hennes 18 måneder gamle datter Charlotte ser på mens røyken stiger opp nær Coffs Harbour tidligere denne uken. Foto: STRINGER / Reuters Operahuset i Sydney med bakteppe av røyk fra alle bushbrannene i nærheten av byen. Foto: Peter Talos / Peter Talos

Frykter brannsommer

– Vi kommer ikke til å klare å slukke dette i løpet av dager, uker, måneder, sier Fitzsimmons.

Han la til værmeldingene for de neste månedene tyder på mindre nedbør og mer varme enn vanlig.

Selv om det fortsatt er vår i Australia, har det allerede brent større områder enn de to siste somrene til sammen.

2018 og 2017 var Australias tredje og fjerde år i historien og ifølge BBC var forrige sommer den varmeste landet noen gang har opplevd.

173 døde for ti år siden

På sikt regner eksperter med at flere mennesker i fremtiden kommer til å bli rammet av branner.

– Klimaendringer fører til mer ekstremt vær, men like viktig er demografiske endringer, sier lederen for Forskningssenteret for gressbranner og naturrisiko, Richard Thornton, til SMH.

Den verste skog- og gressbrannen i Australia skjedde 7. februar 2009, da 173 mennesker døde i delstaten Victoria.

En undersøkelseskommisjon etter brannene advarte mot å gjenoppbygge hus som var blitt ofre for flammene, fordi husene kunne ligge i spesielt brannutsatte områder.

Google Earth

Se bilder fra et område som ble rammet av katastrofebrann i 2009 og hvordan det er bygget opp igjen i dag.

Ti år etter katastrofebrannen er det klart at ikke bare er husene bygget opp igjen, det er også satt opp flere hus i de utsatte områdene.

I Pine Ridge Road i området Kinglake West, utenfor Melbourne, mistet 10 mennesker livet i brannen i 2009.

Området ble i en rapport etter brannen omtalt som «en ekstraordinært høyrisiko-område».

Likevel viser flyfoto av området viser hvordan det er bygget langt flere hus i området i dag, enn det som var der før brannen.

– Det er noe som ikke virker i hvordan vi lærer av tidligere branner, sier professor i planlegging ved universitetet på Tasmania, Ian McDonald.

– Det er på tide å tenke på nytt; er dette det beste stedet for en stor gruppe mennesker å bo, spør McDonald.