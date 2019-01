Katastrofealarm i Sentral-Europa – og nå kommer en meter til med snø

Søndag døde en skikjører etter at han ble truffet av et tre som knakk under den tunge snøen, melder Bayerischer Rundfunk. Lørdag døde en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene i to forskjellige snøskred, skriver Züddeutsche Zeitung.

I tillegg har det vært flere omkomne i skred- og trafikkulykker etter det kraftige vinterværet. Østerriks tv melder også at flere personer er savnet.

Senere mandag ble en kvinne og en mann, begge jegere, bekreftet omkommet i et snøskred. Videre er to personer meldt savnet i Salzburg-regionen. Farlige søkeforhold gjør at letingen etter dem er innstilt.

I store deler av Østerrike er skredfaren satt til 4, det nest høyeste nivået.

Over 2000 innestengt

I Østerrike er den lille landsbyen St. Johann evakuert på grunn av skredfare. I Söktal er 600 innbyggere og turister innesperret fordi veien ut av dalføret er stengt. I Obersteiermark er 2000 mennesker innestengt av snøen, skriver avisen Kurier.

Veien inn til Obertauern, sør for Innsbruck, er stengt. Og de som er der kommer ikke ut. Foto: ORF

Det sammen gjelder for landsbyen Obertauern. Der er alt bare hvitt, men skiene ligger igjen i bilen, forteller turisten Kati Bellowitsch til Salzburg24.

– Skiferien er blitt til en hotellferie, men vi har godt. Til tross for all snøen og tåken er det idyllisk her, sier hun.

Forbereder seg på det verste

Men det er mer snø i vente. Rudi Mair i skredvarslingstjenesten i Østerrike sier til landets kringkaster at det er snakk om en katastrofesituasjon. Det er ventet mellom 60 og 120 centimeter snø de neste dagene.

I Pölstal og Hohentauer er det slått katastrofealarm. Det samme har de gjort i tyske Miesbach, sør for München, først og fremst for å kunne koordinere hjelpearbeidet bedre, forklarer en talskvinne for de lokale myndighetene.

Mandag ble 120 flyavganger innstilt fra München, mens mange avganger ble forsinket fordi det tok tid å få ryddet rullebanene for snø. Også flere togavganger er innstilt, melder den tyske jernbanen.