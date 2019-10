Catalonias tidligere visepresident Oriol Junqueras er dømt til 13 års fengsel i spansk høyesterett for oppvigleri og misbruk av offentlige midler. Aktor hadde bedt om opptil 25 års fengsel for Junqueras.

De politiske lederne ble ikke dømt etter den strengeste tiltalen som lød på opprør, men for oppvigleri som gav mildere dommer, skriver den spanske avisen El Pais.

Den fire måneder lange rettssaken har blitt omtalt som den viktigste i Spania siden Franco-diktaturet.

Reaksjonene i den katalanske uavhengighetsbevegelsen er sterke.

– Dette er en politisk dom hvor folk har blitt dømt kun for å ha gitt uttrykk for sin politiske mening, sier den katalanske utenriksministeren, Alfred Bosch, i en pressemelding.

– Hundre år til sammen. En skandale, skriver den tidligere presidenten i Catalonia, Carles Puigdemont på Twitter. Puigdemont lever nå i eksil.

– Nå er det på tide å reagere som aldri før, legger han til.

Den tidligere presidenten i Catalonia Carles Puigdemont reagerer på dommene. Foto: Emmanuel Dunand / AFP

Folkeavstemningen

Bakgrunnen for saken er forsøket på å løsrive regionen Catalonia fra Spania i 2017. Den daværende katalanske regjeringen holdt en folkeavstemning der 90 prosent stemte for uavhengighet, men valgdeltakelsen var bare på 43 prosent.

Flere partier og en stor andel velgere, som ikke støttet løsrivelse, valgte å holde seg borte i protest.

Avstemningen ble erklært grunnlovsstridig av høyesterett og regjeringen i Spania. Likevel erklærte regionalforsamlingen i Catalonia uavhengighet fra Spania.

Regjeringen i Madrid valgte å avsette de katalanske lederne, og flere av dem ble siktet for opprør og misbruk av offentlige midler.

Det var store demonstrasjoner til støtte for uavhengighet i forkant av folkeavstemningen i 2017. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

– En gledens dag

I Barcelona er det ventet nye demonstrasjoner i kveld etter at dommene mot de katalanske politikerne ble kjent.

– Det er en avventende stemning nå, før det blir massive demonstrasjoner utover dagen. Det er veldig sterke følelser i deler av den katalanske befolkningen i dag, sier Spania-ekspert og forfatter, Jo Stein Moen som er i Barcelona.

Han sier at Catalonia er delt omtrent på midten når det gjelder støtte til uavhengighetsbevegelsen.

– Det er mange i Catalonia og resten av Spania som synes dette er en gledens dag, sier Moen.

Han viser til Spanias historie for å forstå bakgrunnen for reaksjonen. Franco-diktaturet styrte landet i 40 år og så seint som i 1981, var det et væpna kupp i landet.

– Mange i andre deler av Spania, mener de katalanske ledernes forsøk på å løsrive Catalonia fra Spania var et kuppforsøk, sier Moen.

Han mener også at uavhengighetsbevegelsen har mindre støtte i dag enn for to år siden.

– Min følelse er at noe av den revolusjonære gløden fra 2017 og 2018 har dempet seg betraktelig. Og min påstand er at de katalanske politikerne gjennomførte en dårlig forberedt selvstendighetskamp juridisk, økonomisk og politisk og at kampen for selvstendighet er satt langt tilbake, sier Moen.

Vil anke

Ifølge den spanske avisen El Pais vil flere av forsvarerne anke saken til Den europeiske menneskerettsdomstol. Ni separatistledere har sittet i varetekt i nesten to år etter at de ble arrestert for to år siden.

Av de til sammen tolv tiltalte i høyesterett var det tre som slapp fengselsstraff og i stedet ble idømt bøter.