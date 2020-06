Kastet ut politiet – slik gikk det

Hvordan ser et samfunn uten politi ut?

Det har folk i sentrum av Seattle i USA forsøkt å finne ut av denne uka. Etter flere netter med tåregass, gummikuler og harde sammenstøt mellom politi og demonstranter, bestemte politiet i østre del av Seattle seg for å stenge stasjonen og trekke seg ut.

Nå har området på seks kvartaler i sentrum av Seattle fått tilnavnet Chaz – Capitol Hill Autonomous Zone.

Her er ingen politi – og ikke lenger noen protester.

Det er til gjengjeld et stort presseoppbud. «Alles øyne er rettet mot Chaz», sier programleder Chris Cuomo i CNN.

FOLKETS, IKKE POLITIETS, HUS: Politiet trakk seg tilbake fra nabolaget for tre dager siden. Foto: Jason Redmond / AFP

Donald Trump vil «ta tilbake gatene»

Over hele USA har demonstranter protestert mot politivold mot svarte de siste to ukene, etter at 46 år gamle George Floyd døde av kvelning etter en svært brutal arrestasjon i Minneapolis i Minnesota.

Protestene har ført til at flere byer, blant annet New York og Minneapolis, har vedtatt store reformer av politistyrken.

I Seattle har protestene ført til seks kvartaler i sentrum uten politi.

President Donald Trump har kalt aktivistene for terrorister og sier han ikke «vil la Seattle bli okkupert av anarkister». Han oppfordrer ordfører Jenny Durkin til å ta tilbake gatene «fra de stygge anarkistene» umiddelbart.

– Hvis vi må gå inn, så går vi inn, sier Trump til Fox News.

Det avviser Jenny Durkin, borgermester i Seattle, som er demokrat.

– Dette er ingen trussel mot offentlig sikkerhet, sier Durkin til CNN.

Hun tar aksjonen med ro og minner om at USA ble grunnlagt på bakgrunn av folkelig protest.

Hun kaller Donald Trumps trusler om å «gå inn» for grunnlovsstridige.

– Det hele minner om en gatefest, det har vi ofte i byen vår. Vi ville de-eskalere konfrontasjonen mellom politi og demonstranter. Men vi skal sørge for at hele Seattle er trygg, sier Durkin.

TELT OG PLANTER: Aktivister planter grønnsaker ved en teltleir i Chaz i Seattle. Foto: Eva Wood - Twitter @evagiselle / Reuters

Raser mot politivold

Også CNN beskriver stemningen som en «gatefest», med gratis matutdeling, utdeling av masker og Antibac, folkemøter og filmvisninger. Flere av dem som nå oppholder seg der, mener dette kan være til inspirasjon og tror det kan vare lenge.

– Jeg tror det vi ser i Chaz, er en liten bit av en virkelighet vi kan ha. Vi viser at for mye politi ikke er nødvendig, sier Dae Shik Kim jr. (28) til avisen The Guardian.

Et av kravene fra mange av demonstrasjonene den siste uka har vært å trekke tilbake en del av finansieringen til det amerikanske politiet.

– Det er ingen plyndring her, det er ikke noe vold her. Dette er virkelig et fredelig område, sier Alex, en musiker fra Seattle, til NYPost.

Flere medier melder også om at området har begynt å samle inn søppel, og at det er satt ut festivaldoer.

Det er ingen tydelig leder i Chaz. Byrådsmedlem Kshawa Sawant sier hun håper området får leve lenge uten politiets nærvær.

– Bydelen bør overlates til fellesskapet, sier Sawant, som representerer partiet Socialist Alternative.

Politiet: Vi er ikke ansvarlige

På en pressekonferanse onsdag sa nestsjef Deanna Nollette at politiet bestemte seg for å stenge stasjonen etter gjentatte trusler og frykt for at den skulle bli brent ned.

VIL TILBAKE: Politisjef i Seattle, Carmen Best, sier hun vil at politiet skal tilbake i området etterhvert. Foto: Elaine Thompson / AP

Politisjef Carmen Best sier politiet ikke kan rykke ut når innbyggere nå ringer for å varsle om overfall, voldtekter og ran.

Politiet i Seattle sier de ønsker å gjenåpne politistasjonen i bydelen etter hvert.