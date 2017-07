Kastes ut av USA etter 43 år

I byen West Bloomfield utenfor Detroit i Michigan sitter kona Nahrain og deres fire barn lamslått.

– Mannen min har ikke gjort noe galt på 30 år, fortalte kona gråtende.

Mannen hennes ble hentet av immigrasjonspolitiet en søndagsmorgen i juni mens familien gjorde seg klar til å gå i kirken.

LYKKELIGERE DAGER: Sam og Nahrain Hamama på ferie for noen år siden med sine fire barn. Foto: Privat via ACLU

Forfulgte minoriteter

Sam Hamama er bare én av en gruppe på 1400 irakere som i fjor fikk varsel om at de skulle utvises.

Gruppen består av kristne, jesidier, kurdere og sunnimuslimer – grupper som er etniske og religiøse minoriteter i Irak.

De mener selv at de vil utsettes for livsfare ved å bli returnert til et krigsherjet Irak der religiøse og etniske motsetninger er store.

Til TV-kanalen WXYZ i Detroit viser Hamama frem en tatovering av et kors han har på håndleddet.

Han vil få problemer fra dag én, frykter kona. Ikke kan han språket og familien har ingen kjente igjen i gamlelandet.

FRYKTER Å MISTE PAPPA: 11 år gamle Lindsey Hamama og moren er redd far og ektemann Sam Hamama skal bli utvist fra USA, hvor han har bodd siden han kom fra Irak som barn i 1974. Foto: Tanya Moutzalias / AP

Følte seg trygg på Trump

Hamama-familien tilhører en retning innen den katolske kirken som kalles kaldeiske kristne, etter Kaldea i det gamle Mesopotamia hvor Abrahams hjemby Ur lå.

En stor andel av verdens kaldeiske kristne bor i Detroit-området, rundt 30.000. Stadig færre er igjen i Irak. Antall kristne i Irak har sunket fra rundt 1,4 millioner i 1987 til anslagsvis 250.000 i fjor, ifølge The New York Times.

Denne gruppen kristne innvandrere har følt seg trygge under Trump, og storparten stemte på ham i fjorårets valg, ifølge The Economist.

I januar lovet president Trump å beskytte kristne fra Midtøsten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kriminelt rulleblad

Mange av de 1400 irakerne som nå trues med deportasjon, har bodd lovlig i USA i 30–40 år.

Hamama er én av 199 utvisningstruede som ble fengslet i juni i påvente av deportasjon. Flere av dem er dømt for alvorlige lovbrudd, men i mange tilfeller ligger lovbruddene flere tiår tilbake i tid. Dette er tilfellet for Sam Hamama.

Sam Hamama, eller Usama Jamil Hamama som er fødenavnet, fikk første varsel om utvisning i 1992. Årsaken var at han fire år tidligere hadde truet med bilist med et uladd håndvåpen under en trafikkrangel.

Han sonet en toårig fengselsstraff og varselet ble deretter trukket.

Sam Hamama giftet seg, fikk fire barn og driver en supermarkedkjede i Detroit-området.

Utvisningstruede irakere og støttespillere demonstrerte utenfor rettsbygningen i Detroit da høringen startet i juni. Foto: Carlos Osorio / AP

Innreiseforbudet ble en felle

Retur til Irak var i årevis umulig fordi den irakiske regjeringen nektet å ta imot tvangsreturnerte. Men i mars begynte Irak å utstede reisedokumenter til deportasjonstruede irakere, slik at de kunne sendes hjem.

Dette falt i tid sammen med at president Trump tok Irak ut av lista over sju muslimske land som var rammet av hans innreiseforbud.

Offisielt var grunnen at den irakiske regjeringen er aktiv i kampen mot IS. Andre hevder at dette var en gjenytelse slik at Trump kunne komme i gang med deportasjonene han lovet i valgkampen.

Stoppet av dommer

En føderal dommer i Michigan stanset mandag utvisningen av de 1400 irakerne. Han ga dem en utsettelse slik at de får mer tid til å dokumentere sitt beskyttelsesbehov overfor retten, melder ACLU.

Dommer Mark Goldsmith sa at han håpet at de som er i fare for å bli utsatt for vold og livsfare i hjemlandet, ikke blir kastet ut før de har fått saken sin opp i rettssystemet. Det kan ta flere måneder.