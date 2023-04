– Slava Ukraini! ropes det. Slagordet betyr ære til Ukraina.

Noen ber og andre synger nasjonalsangen. Det de har til felles er at de er forbanna.

I over 1000 år har munker bodd i et staselig kloster på en høyde over Kyiv.

Men nå kan det være slutt. For denne uken sa ukrainske myndigheter at munkene må ut.

Det ropes slagord både for og imot munkene foran klosteret. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

De beskyldes for å være prorussiske, og over 50 munker anklages for forræderi og samarbeid med Moskva.

Demonstrerer både for og imot

Utenfor klosteret har flere demonstranter samlet seg søndag.

Pavlo Virysj (23) har møtt opp med plakat utenfor klosteret. Han vil ikke ha disse munkene i Kyiv.

– Jeg tenker at det er ekkelt å ha dem her mens vi har en krig, sier han.

Pavlo Virysj (23) står med plakat utenfor Grotteklosteret i Kyiv. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Andre oppmøtte forsvarer munkene. Anastasia (23) håper at demonstrantene vil slutte å møte opp foran kirken hennes. Hun vil ikke si etternavnet sitt.

– De lar oss ikke be, sier Anastasia og fortsetter:

– Disse munkene støtter ikke Russland, de støtter Ukraina. Jeg vet at at de har samlet inn mye penger for ukrainere under krigen.

Lederen i husarrest

Munkene tilhører den ukrainsk ortodokse kirke, som inntil nylig lå under russisk ortodokse kirke. Munkene har avvist anklagene og mener de kuttet båndene i fjor da krigen brøt ut.

Klosterets leder Metropolitt Pavel avviser anklagene om at han støtter den russiske invasjonen av Ukraina. Her blir han idømt husarrest. Foto: Mstyslav Chenov / AP

Myndighetene har sagt de foreløpig ikke vil bruke makt for å fjerne munkene.

De har overlatt klosteret til en annen gruppe munker, som ikke har bånd til Russland.

Ukrainske sikkerhetsstyrker har ransaket klosteret, og lederen Metropolitt Pavel har fått husarrest i 60 dager.

I et rettsmøte lørdag sa Pavel at påstandene om at han støtter Russland er politisk motivert.