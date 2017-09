Et prosjekt støttet av Word Wide Fund (WWF) skal jobbe for å gjeninnføre ville tigere i regionen Ili-Balkhash i Kasakhstan, skriver The Guardian.

Det er 70 år siden kattedyrene sist hadde potene på kasakhstansk landejord. Lykkes prosjektet vil landet være først i verden til å få arten tilbake etter en utryddelse som har vart i over et halvt århundre.

I lignende, tidligere prosjekter har fokuset vært på å øke tallet i allerede eksisterende tigerhabitater, som naturreservater i India.

Et prosjekt over flere år

Trolig vil det ta flere år å gjennomføre prosjektet, hvor de første tigerne trolig ikke vil komme på plass før i 2025.

Ulovlig jakt og menneskelig utbygging har tidligere ødelagt både tigernes habitat og matfat, noe som gjorde at de forsvant helt fra Kasakhstan på 1940-tallet. Målet er derfor å gjeninnføre flere byttedyr slik at landskapet blir mest mulig levedyktig for kattedyrene.

– Takket være godt samarbeid mellom kasakhstanske og russiske eksperter har vi nå funnet nøkkelen til hvordan å gjenskape det ideelle landskapet for tigrene. Dette vil omfatte gjeninnføring av andre opprinnelige og utryddede arter, sier Igor Chestin, direktør for WWF i Russland.

Siden begynnelsen av det tjuende århundret har ville tigere mistet mer enn 90 prosent av sine historiske territorier i verden, også i Sentral-Asia.

– En grønn utvikling

Landbruksministeren i Kasakhstan, Askar Myrzakhmetov, er stolt over at de er med på en bærekraftig utvikling.

– Vi er beæret over å være det første landet i Sentral-Asia som gjennomfører et slikt prosjekt. Tigerne hører til her og er viktige for økosystemet i Ili-Balkhash regionen, sier han.

Til tross for engasjementet ser WWF for seg hardt arbeid for å få landskapet klart. Dette innebærer blant annet stans av ulovlig jakt, innføre et stort nok mangfold av byttedyr og motivere en lokalbefolkning til å støtte prosjektet.