Kasakhstan – mer enn et Langtvekkistan

Fotballaget Brann drar med egen kokk til Kasakhstan og Almaty.

Men trolig kunne de fått både god og trygg mat på de mange gode restaurantene og hotellene i denne metropolen i Sentral-Asia.

Skøyter i Medeo

Det energirike Kasakhstan er det mest velstående landet i denne delen av verden. Landet jobber hardt for å finne sin plass mellom stormaktene Russland og Kina, og vestlige land som Tyskland og USA.

For mange nordmenn var Almaty, eller Alma-Ata som byen het den gangen Kasakhstan var en del av Sovjetunionen, ensbetydende med skøyter og det berømte anlegget i Medeo i fjellene overfor byen.

NRKs Morten Jentoft med Medeo-banen i Kasakhstan i bakgrunnen i 2017. Foto: Morten Jentoft / NRK

Etter at Kasakhstan i 1991 ble et selvstendig land, ble den kasakhiske opprinnelige varianten av navnet det offisielle.

Men i 1997 valgte president Nursultan Nazarbajev å flytte hovedstaden fra Almaty til Akmola lenger nord i landet.

Denne byen, som i sovjettiden lenge var kjent under navnet Tselinograd, skulle nå bli et symbol på det nye Kasakhstan.

JOMFRUELIG LAND. På 1950-tallet ble det satt i gang en storstilt nydyrking i Kasakhstan. Dette frimerket fra 1979 markerte 25 årsjubileet for kampanjen. Foto: Wikepedia

Kasakhene, som under sovjettiden var blitt en minoritet i eget land, skulle vise at de igjen var herrer i eget hus.

Nazarbajev mente det da var lettere å begynne helt forfra, uten det russifiserte byråkratiet i Almaty.

Akmola ble derfor til Astana, som betyr hovedstad på kasakhisk.

Kasakhene ble minoritet i eget land

I 1959, etter mange tiår med stor innflytting fra andre deler av Sovjetunionen, var bare 30 prosent av innbyggerne i den kasakhstanske sovjetrepublikken etniske kasakher.

Sovjetmyndighetene under partisekretær Nikita Khrustsjov satte i gang store nydyrkingsprosjekter på «Jomfruelig land» i Kasakhstan.

Sentrum for denne satsingen ble byen Tselinograd, det som vi nå kjenner som Astana.

Nydyrkningen var ofte lite gjennomtenkt og førte til økologisk katastrofe mange steder på grunn av uttørking av landskapet.

Selvstendig i 1991

Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Plutselig var Kasakhstan et selvstendig land med et eget arsenal av atomvåpen.

I likhet med Ukraina valgte Kasakhstan å overføre disse våpnene til Russland.

NAZARBAJEV. Nursultan Nazarbajev styrte Kasakhstan fra 1990 til 2019. Foto: AP

Og takket være inntektene fra olje og gass lyktes det raskt den tidligere kommunistlederen Nursultan Nazarbajev å bygge opp Kasakhstan til en regional stormakt, med Astana som hovedstaden

Byen har i perioder vært en eneste stor byggeplass og står nå fram som en moderne storby med mer enn en million innbyggere.

ASTANA. Hovedstaden i Kasakhstan er en av verdens mest moderne byer. Foto: AP

Likevel er Almaty fremdeles Kasakhstans største by med knappe 2 millioner innbyggere.

De siste oversiktene viser også at etniske kasakher nå utgjør mer enn 70 prosent av befolkningen, mens etniske russere er nede på under 15 prosent.

Dette er en dramatisk endring fra 1989, da de etniske russerne utgjorde nesten 40 prosent av innbyggerne i sovjetrepublikken Kasakhstan.

Knapt noe land i verden har gått gjennom en så dramatisk etnisk forandring på kort tid som Kasakhstan.

ALMATY. En gateselger pakker sammen foran den ortodokse himmelfart-katedralen, en av verden største trekirker. Foto: Morten Jentoft / NRK

Russland prøver å holde på sin innflytelse

Men det at det tidligere «herrefolket» nå er blitt en mer eller mindre marginalisert minoritet, har selvfølgelig ikke gått upåaktet henne i Russland.

Allerede på 1990-tallet mente enkelte i Russland, blant annet den tidligere nobelprisvinneren Aleksandr Solzjenitsyn at den nordlige delen av Kasakhstan, i likhet med Ukraina og Belarus, burde bli en del av et nytt og gjenforent Russland.

Likevel har mange velutdannede russere valgt å flytte fra Kasakhstan, enten til Russland eller til andre land.

Det har vært en medvirkende årsak til at de når bare utgjør rundt 1/6 del av befolkningen i landet.

Men den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 og trussel om å bli mobilisert til krigen, har gjort at hundretusener av etniske russere har flyktet til Kasakhstan, ikke minst til Almaty.

OLJE OG GASS. Kasakhstan er et av de land i verden med de største ressursene av olje og gass. Dette er fra Airankol-oljefeltet vest i landet. Foto: Reuters

Ny president – lite endring

Nursultan Nazarbajev trakk seg som president i 2019, og overlot til Kassym-Jomart Tokajev til å styre landet.

Mange håpet at det skulle gjøre at det autoritære og personfikserte styret under Nazarbajev skulle endre seg.

Men i januar 2022 brøt det ut voldsomme opptøyer blant annet i Almaty. Den utløsende årsaken var økning i prisene på drivstoff.

SOSIAL URO. Slik så ut på gatene i Almaty 7. januar 2022, etter de mest alvorlige opptøyene siden landet ble selvstendig i 1991. Foto: AP

Men det hele utviklet seg til et opprør mot den sittende politiske eliten i landet, blant annet tidligere president Nazarbajev og kretsen rundt ham.

Russland sendte sammen med flere andre land soldater til Kasakhstan for å slå ned opptøyene.

Siden den gangen har president Tokajev strammet inn overfor opposisjonen og pressefriheten.

Balansegang

Det vakte oppsikt da president Kassym-Jomart Tokajev under et møte med sin russiske kollega Vladimir Putin i 9. november 2023 valgte å starte møtet med å snakke på sitt morsmål kasakhisk.

Når Putin og russiske ledere reiser rundt i tidligere sovjetrepublikker, snakker de alltid på russisk, slik som det har vært vanlig, og som et symbol på den russiske innflytelsen.

Men denne gangen sendte Tokajev et klart signal om at Kasakhstan nå velger sin egen vei og vil slåss for det,

Dette på grunn av den uroen som har spredd seg etter at Putin viste at han var villig til å bruke makt overfor et naboland som velger å utfordre Moskva.

Kasakhstan har valgt å avstå under avstemninger i FN om fordømmelse av det russiske angrepet av Ukraina.

Landet har også sagt at det er villig til i megle i konflikten og at landet som en tidligere sovjetrepublikk har helt spesielle forutsetninger for å gjøre dette.

PUTIN OG TOKAJEV. Den russiske og kasakhstanske presidentene møtes ofte, her i Kasakhstans hovedstad Astana 3. juli 2024. Foto: AFP

Sterke økonomiske bånd

Likevel er Kasakhstan svært avhengig økonomisk av Russland.

Og handelen mellom landene har økt etter den russiske invasjonen av Ukraina, selv om Kina nå har overtatt som den viktigste handelspartneren.

Den viktige eksporten av olje fra feltene nær og ut i Det kaspiske hav går via russisk territorium.

Dette gir Russland store muligheter til å strupe den kasakhiske økonomien, noe president Tokajev er fullstendig klar over.

Derfor er det mange som akkurat nå følger nøye med på hva som skjer i dette store landet i Sentral-Asia.