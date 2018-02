Kartellsjef pågrepet i Mexico

José María Guízar Valencia (38) var etterlyst i USA med en dusør på fem millioner dollar.

Han har både amerikansk og mexicansk statsborgerskap, og amerikanske myndigheter mener han ledet kartellets virksomhet sørøst i Mexico.

«Han er ansvarlig for å ha importert flere tusen kilo kokain og metamfetamin til USA i året», heter det i en uttalelse fra USAs utenriksdepartement.

De skriver videre at Zetas-kartellet har drept «utallige sivile» gjennom den systematiske overtakelsen av grenseområdet mellom Mexico og Guatemala de siste årene.

Zetas-kartellet ble opprettet av korrupte soldater og politifolk, og var regnet som det største narkokartellet i Mexico i 2012. De har stått bak noen av de mest brutale drapene i Mexico de siste årene.

Renato Sales, som leder Mexicos nasjonale sikkerhetskommisjon, opplyste om pågripelsen på en pressekonferanse fredag. Foto: Edgard Garrido / Reuters

Rekordmange drap

Guízar, kjent som «Z-43», ble pågrepet i Roma-distriktet i Mexico by uten bruk av fysisk makt, skriver AFP.

Han blir trolig utlevert til USA, der han er siktet for narkotikasmugling og hvitvasking.

I 2017 ble det registrert rekordhøye 25.000 drap i Mexico. Ifølge myndighetene kan nærmere 75 prosent av drapene knyttes til organisert kriminalitet.

Utleveringen av narkobaronen Joaquín «El Chapo» Guzman til USA utløste en blodig maktkamp i Sinaloa-kartellet og med Jalisco New Generation (JNG), som skal ha overtatt flere områder nord i Mexico det siste året.

Rettssaken mot «El Chapo» skal etter planen starte opp i september. Tidligere denne uka bestemte en dommer i New York at juryen skal få være anonyme for å beskytte dem mot kartellet.