Det får du vite mer om hvis du leser videre. For her kommer åtte spørsmål og svar om det finske presidentvalget.

Hvor mye makt har egentlig en finsk president?

Republikken Finland ble stiftet i 1919. Da ville man ha presidenter med mye makt. Men siden har makten blitt mindre. Og mindre.



Finland er en parlamentarisk republikk. Det betyr at presidenten i hovedsak er seremoniell. Makten ligger i parlamentet og hos regjeringen. Motsatt for eksempel USA, og størstedelen av Sør-Amerika og Midtøsten. Her er en president også er sjef for regjeringen.

MAKTENS SENTRUM: Den finske presidenten på sitt første Nato-toppmøte med Finland som fullverdig medlem av Nato i Vilnius i fjor sommer. Foto: NTB

Krigen i Ukraina og Finlands anstrengte forhold til Russland gjør at dette valget blir viktigere enn på lenge. Den finske presidenten har nemlig mer makt enn mange andre presidenter i parlamentariske republikker. Presidenten styrer landets utenrikspolitikk i samarbeid med regjeringen. Det er for eksempel statsministeren som representerer Finland i EU. Mens på Nato-toppmøter, så er det presidenten. Han eller hun er også formelt øverstkommanderende for det finske militæret.

Presidenten står for åpningen av Riksdagen. Vedkommende utnevner, formelt sett, statsministeren, regjeringen, høyesterettsdommere og andre høytstående stillinger i embetsverket.

Hvorfor er et finsk presidentvalg viktig for oss?

Krigen i Ukraina endret Finlands forhold til Russland mer eller mindre over natten. Med Finlands inntreden i Nato, spiller de valg som tas i Finland også inn på vår egen sikkerhet. Siden presidenten er den som møter når Natos ledere samles, eller når nordisk forsvarssamarbeid står på agendaen, så er det ikke likegyldig hvem det er.

Finland hadde i mange år en politikk som gikk ut på å beholde et godt og vennlig forhold til Russland, spesielt så man dette under Urho Kekkonens tid (1956-1981), hvor målet var å unngå konflikt med Sovjetunionen ved å stryke dem medhårs.

VINTERVALG: Det er ni kandidater som har større eller mindre sjanse til å bli Finlands neste president. Foto: AFP

Politikken ble kalt, av kritikere spesielt, Finlandisering, Og innebar at Finland verken gikk med i Nato eller Warszawapakten. Men da Russland angrep Ukraina i en fullskala invasjon i 2022 ble tynnslitte bånd mellom de to landene kuttet tvert over. Hvordan landet som har Natos lengste grense til Russland skal fortsette relasjonen med naboen i øst, blir en av den nye presidentens vanskeligste oppgaver.

Hvilke kandidater er det?

I første runde er det ni kandidater. De har vidt forskjellig bakgrunn og opptil flere er allerede mer eller mindre ute av kappløpet, skal vi tro meningsmålingene.



Du kan rulle ut faktaboksen her for å lese om alle ni.

Finske presidentkandidater Foto: AFP Ekspander/minimer faktaboks Mika Aaltola: Professor i statsvitenskap og sjefen for det finske utenrikspolitiske instituttet. Han har blitt rikskjendis i Finland. Aaltola har i en rekke TV-program og ellers i media uttalt seg om, og forklart situasjonen i Ukraina etter den russiske invasjonen. Han er ikke tilknyttet et politisk parti, men stiller som uavhengig kandidat.

Alexander Stubb: Har blant annet vært utenriksminister, finansminister og statsminister i Finland. Tilhører venstresiden i det ellers konservative Samlingspartiet. Har mastergrad i statsvitenskap og spesialisering i europeisk politikk. Vært visepresident i den Europeiske investeringsbanken og en av lederne ved Det europeiske universitetsinstituttet i Firenze.

Pekka Haavisto: Har vært miljøminister, utviklingsminister og var utenriksminister til I fjor sommer. Prøver for tredje gang å bli Finlands president. Har tapt to ganger for Sauli Niinistö (2012 og 2018). Er et fremtredende medlem av miljøpartiet «De Grønne» og uttalt vegetarianer. Stiller som uavhengig kandidat. Ansett som en dyktig diplomat og var blant annet EUs utsending til krigen i Etiopia i 2021.

Jussi Halla-aho: Er I dag talman (tilsvarende stortingspresident) I den finske Riksdagen. Utdannet servitør og senere lingvist, med ekspertise på slaviske språk. Skapte regjeringskrise da han ble valgt som leder for Sannfinnene i 2017. Regjeringspartnerne (Centerpartiet og Samlingspartiet) trakk støtten og deler av partiet fortsatte i regjering under nytt partinavn.

Olli Rehn: Har en kort periode som finsk økonomiminister, men hadde i en periode på ti år tre ulike poster i Europakommisjonen. Utdannet innenfor økonomi, internasjonale relasjoner og journalistikk. Han er nå sjef for den finske sentralbanken Han stiller som selvstendig kandidat, men er medlem av Centerpartiet.

Li Andersson: Leder av Venstrealliansen (ytre-venstre) I Finland siden 2019. Var en av de fem kvinnelige partilederne som dannet Sanna Marins regjering i 2019. Hun var utdanningsminister i fire år (kun avbrutt av et halvt år i foreldrepermisjon). På utenriksfeltet har hun blant annet argumentert for styrket nordisk forsvarssamarbeid og at Norden må være en viktig stemme i Nato.

Jutta Urpilainen: Var den første kvinne som ledet det sosialdemokratiske partiet i Finland da hun var leder mellom 2008 og 2014. Hun var landets visestatsminister og finansminister i Jyrki Katainens regjering. Siden 2019 har hun sittet i Europakommisjonen med ansvar for internasjonale partnerskap. Hun har mastergrad fra universitetet i Jyväskylä og arbeidet som lærer før hun ble heltidspolitiker.

Harry «Hjallis» Harkimo: Han ledet i flere sesonger den finske utgaven av «The Apprentice» («Kandidaten» på norsk). Han har også vært styreleder for hockeyklubben Jokerit. Harkimo kjøpte opp akser fra russiske eiere i klubben for å unngå at de havnet på EUs sanksjonsliste. Tidligere medlem av Samlingspartiet. Nå har han startet sitt eget, liberale, parti, «Liike Nyt» («Bevegelse nå»).

Sari Essayah: Tidligere verdens- og europamester I kappgang som nå er skog- og landbruksminister i Petteri Orpos regjering, samt leder for det kristendemokratiske partiet. Hun studerte forretningsadministrasjon ved universitetet i Vasa og sitter i den Olympiske komité (IOC). Essayah forsøkte å bli president også i 2012, men fikk bare 2,47 prosent av stemmene.

Hvordan foregår valget?

Klokken 19.00 (norsk tid) søndag 28. januar stenger valglokalene. Kort tid etter det vil det presenteres en prognose med forhåndsstemmer (ca. 44 % har forhåndsstemt). Deretter går det litt tid før de første sikre prognosene, med stemmer også avlagt på valgdagen telles opp.

Ca klokken 21.00 (norsk tid) vil man nok ha en indikasjon på hvilken vei det går. Men blir det jevnt kan det ta lengre tid. Formelt sett blir resultatet godkjent onsdag uken etter.



Hvis ingen av kandidatene når 50 prosent (noe som er lite trolig) vil de to med flest stemmer gå videre til runde 2. Den avholdes 11. februar.



Hele landet er en stor valgkrets og alle stemmer teller like mye. Finland sluttet med valgmenn-ordningen (slik USA for eksempel har) på begynnelsen av 90-tallet.



Dermed er det den som får flest stemmer som får flytte inn i presidentpalasset.

Hvem er toppkandidatene?

DEBATT: De ni kandidatene har møttes til flere TV-debatter. Overordnet kan man jo si at de har vært ganske enige om politikken. Litt mer uenige om hverandres egnethet til rollen som president. Foto: Reuters

Et finsk presidentvalg handler vel så mye om personer som om politikken de står for. Selv om de fleste har røtter i politiske partier, så er det egnetheten folk ser etter.

De ulike kandidatene er ganske samstemte i at Finland må stå tydelig opp mot Russland og samtidig unngå at det blir krig med naboen i øst.

Innenrikspolitikk har ikke presidenten noe med, så det har ikke vært tema i valgkampen.

Det er to kandidater som på meningsmålingene er favoritter til å gå videre til runde to:

AKADEMIKEREN: Alexander Stubb er høyt utdannet, opptatt av idrett og kjent som ganske jovial. Foto: AFP

Alexander Stubb (55) omtales ofte som utadvendt og humoristisk, noe han faktisk har tonet noe ned i valgkampen. Det er ikke sikkert en jovial president er det finnene leter etter. Han er svært sportslig av seg. Blant annet spilte han golf på høyt nivå i mange år. Nå driver nå med triatlon.

Han er kandidat for Samlingspartiet (den finske utgaven av norske Høyre). Han har en CV som inkluderer fire år som EU-parlamentariker, tre år som utenriksminister, tre år som europaminister. Og ett år som statsminister.





PLATEPRATER: Pekka Haavisto prøver å nå unge velgere som DJ Pexi. Det ser ikke ut til å lykkes helt. Foto: Reuters

Pekka Haavisto er ti år eldre enn sin trolig argeste konkurrent (Stubb).«DJ Pexi», som han kaller seg når han spiller musikk, har prøvd å appellere til de yngste. Men selv om det sikkert er morsomt å se en gråhåret 65-åring snurre plater med brillene godt nede på nesen, så sliter Pekka Haavisto med å engasjere ungdom. Den tidligere fremtredende politikeren for «De grønne» gjorde det, etter manges syn, overraskende dårlig i ungdomsvalget, og det kan være de stemmene han hadde trengt.

Han var utenriksminister gjennom hele prosessen for å få Finland inn i Nato. Haavisto beskrives som en sindig, men bestemt forhandler og diplomat. Haavisto, som er gift med en mann, har, i tillegg til utenrikspolitikk, snakket mye om at han ønsker et mer tolerant Finland.

SINDIG: Pekka Haavisto beskrives som en typisk diplomat-type. Rolig og sindig. Men bestemt. Foto: AFP

Det er tredje gangen han forsøker å bli finsk president. Og selv om han stiller som selvstendig kandidat, så er han en fremtreden politiker fra Miljøpartiet og anses som venstresidens kandidat.

Men er det ikke en joker?

Jo. Det kan man godt si.

I de siste dagene opp mot valget har Sannfinnenes kandidat, Jussi Halla-aho (52), krøpet oppover på meningsmålingene.

MED SKJERF: Sannfinnenes kandidat, Jussi Halla-aho har fått laget egne skjerf i gult og sort til valgkampen. Foto: AP

Han er utvilsomt en kontroversiell politiker. Tidligere har han drevet en innvandringskritisk blogg og hatt koblinger til nazistbevegelsen. Samtidig er han en av de sterkeste kritikerne av Russland og vil i enda større grad bryte båndene til naboen i øst.

Men det må skje betydelige velgerbevegelser skal han klare å kapre seg en plass i andre runde.

For Stubb kan det virke som det viktigste vil være å komme seg til runde to. Både i målinger mot Haavisto og Halla-aho ser Stubb ut til å ta en komfortabel seier.

Hvorfor prøver ikke Sauli Niinistö å bli gjenvalgt?

Du har kanskje hørt om Urho Kekkonen som satt sammenhengende som finsk president i 26 år. Som både klarte å få en av sine perioder forlenget med fire år, vinne fire valg, de to siste uten reell motstand.

SATT OG SATT: Urho Kekkonen satt på presidentposten i 26 år. Til slutt tvang helsen ham til å gå av. Nå kan en president maksimalt sitte i tolv år i Finland (to perioder). Foto: Ap

Vel det er ikke mulig lenger i Finland. Nå kan en president maksimalt bli gjenvalgt én gang. Sauli Niinistö ble valgt første gang i 2012. Gjenvalgt i 2018 og har dermed sittet sine to seksårsperioder.

Det til tross for at Niinistö er så populær at han mest trolig ville blitt gjengvalgt.

Hva tjener en finsk president?

Da Niinistö ble valgt I 2012 var presidentens lønn (eller kompensasjon, som det kalles) 160.000 Euro (drøyt 1,8 millioner kroner). Men Niinistö senket lønnen og den er nå 126.000 Euro (drøyt 1,4 millioner kroner). Inntekten er skattefri.

Presidenten har ikke formelt sett krav på ferie og skal i prinsippet være tilgjengelig døgnet rundt. I tilfelle at presidenten blir syk eller av andre grunner ikke kan skjøtte sitt verv, så er det statsministeren som overtar pliktene.

BOLIG: Den finske presidenten bor til vanlig på Talludden litt utenfor sentrum av Helsingfors. Han eller hun har også en ferieresidens, men ikke lovfestet ferie. Foto: Matti Tirri

Presidenten disponerer også tre boliger: Presidentpalasset I Helsinki sentrum, som primært er for representasjon. Boligen som kalles Talludden litt utenfor sentrum, er den egentlige residensen. Mens presidenten også har et feriested, Gullranda, på vestkysten, nære Åbo.

Utgifter til for eksempel oppvarming, belysning, sikkerhet, renhold og øvrig personale som trengs for å drive eiendommene betales av staten.



Presidentens ektefelle får ikke lønn.