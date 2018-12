Flyplassen utenfor London er nok en gang stengt etter observasjoner av ulovlige droner i nærheten av rullebanene.

Ifølge Sky News skal ansatte ved flyplassen ha observt droner inne på flyplass-området så sent som ved 9-tiden i morges. Politiet mener nå at noen forstyrrer trafikken ved Gatwick med vilje.

En talsperson for flyplassen opplyser at 110.000 passasjerer skal reise til eller fra Gatwick gjennom dagen på totalt 760 fly.

Gatwick er en døgnåpen flyplass, og fly på vei inn til London blir nå omdirigert til andre flyplasser i Storbritannia og Europa. Ingen fly får ta av, og tusenvis av passasjerer rammes av stengningen. Mange har uttrykt sin frustrasjon i sosiale medier.

Flyplassen ber nå alle passasjerer kontakte sitt flyselskap før de reiser til Gatwick.

Problemer gjennom natten

Drone-problemene ved Gatwick startet i går kveld. Ved 21-tiden onsdag ble det observert to ulovlige droner i lufta i nærheten av flyplassen. Alle trafikk ble stoppet, og politiet sendte et helikopter i lufta for å søke etter dronene.

Ved 3.30-tiden natt til torsdag opplyste flyplassen på Twitter at rullebanen var blitt åpnet igjen en halvtime tidligere. Men det gikk bare et kvarter før en ny droneobservasjon førte til at rullebanen ble stengt.

Passasjerer som skal reise til og fra Gatwick i dag oppfordres til å sjekke status for flyvningen før de drar til flyplassen.

Kan forsinke trafikken utover dagen

Problemene på Gatwick påvirker også flytrafikken ellers i Storbritannia og Europa. Spesielt rundt juletider er presset på luftfarten allerede ekstra stort.