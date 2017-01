Kanadisk radio: – De to mistenkte skal være studenter

Seks mennesker ble drept og åtte såret da minst en bevæpnede mann angrep en moské i forstaden Saint-Foy i Quebec by i natt.

Kanadisk politi angrep raskt to menn som de mistenker for å være involvert i angrepet. En av dem ble arrestert etter en klappjakt som endte på øya Ile d`Orléans.

SØRGENDE_ Det ble tent lys og holdt markeringer i natt utenfor moskeen som også fungerer som et kultursenter. Foto: ALICE CHICHE / AFP

Ifølge den fransktalende offentlige kringkasteren Radio-Canada skal en av de to arresterte være fra Marokko. De skal begge ha studert på Université Laval.

Politiet har ikke sagt noe offisielt hverken om de mistenkte gjerningsmennenes identitet eller motiver.

En av de mistenkte skal ha overgitt seg frivillig. Han kjørte da en Mitsubishi SUV. Området han ble arrestert i ble sperret av i lang tid fordi politiet fryktet at det var bomber gjemt i bilen. Ett våpen ble funnet i bilen

Terrorangrep

Både statsminister Justin Trudeau og provinsens førsteminister Philippe Couillard kaller angrepet et terrorangrep.

Couillard beskriver skytingen som «barbarisk vold» og gir uttrykk for medfølelse med ofrenes familier. Canadas statsminister Justin Trudeau skriver på Twitter at «canadiere sørger over dem som ble drept i et feigt angrep på en moské».

MOTIV UKJENT: Politiet har ikke uttalt seg om de to mistenkte gjerningsmennenes identitet eller motiv. Foto: MATHIEU BELANGER / Reuters

– Aksent fra Quebec

Et vitne som ønsker å være anonym forteller til radiostasjonen at to menn tildekket med hette tok seg inn i moskeen.

– Det virket som de hadde en aksent fra Quebec. En av dem begynte å skyte. Idet han åpnet il skrek han "Allahu Akbar" (Gud er større). Kulene traff folk som ba. Folk i bønnn mistet livet. Kulene streifet like over meg, sier vitnet.

Dette er ikke bekreftet fra andre hold.

Moskeen har tidligere vært utsatt for islamofobe handlinger. I fjor sommer ble et grisehode lagt foran moskeen. Det skjedde midt i den muslimske fastemåneden ramadan.

– Barbarisk

– Hvorfor skjer dette her? Det er barbarisk, sier moskéleder Mohamed Yangui. Han var ikke selv til stede da skytingen startet, men sier han fikk flere desperate telefonsamtaler fra folk som var samlet til kveldsbønn.

De drepte er ifølge nyhetsbyrået AP i alderen 35 til 70 år. Det skal ha oppholdt seg 39 personer i moskeen da angrepet skjedde.

Saken oppdateres