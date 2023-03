Spenningen er stor i Israel. Titusenvis av mennesker demonstrerer flere steder i landet. Utenfor nasjonalforsamlingen Knesset i Jerusalem veiver demonstranter med det israelske flagget med krav om at ikke politikerne skal kunne overkjøre domstolene.

Alle venter på en varslet pressekonferanse med statsmnister Benjamin Netanyahu.

Tidligere i dag meldte blant annet avisen Haaretz at kilder i regjeringspartiet Likud sa Benjamin Netanyahu trolig ville legge reformplanene til side. Helgen var preget av store demonstrasjoner i Tel Aviv.

Israels største fagforbund Histadrut oppfordrer nå til generalstreik og flyavganger fra Ben-Gurion flyplassen er midlertidig innstilt. Dette kan lamme store deler av den israelske økonomien.

Rettsreformen er og kinkig for statsministeren. For den innebærer også at Netanyahu, som anklages for korrupsjon, ikke kan bli tvunget til å gå av på grunn av anklagene.

Store splittelser

Netanyahu har avvist klagene om korrupsjon.

Politiet i Jerusalem pågrep demonstranter søndag kveld. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

Kritikere kaller reformen slutten på demokratiet i Israel, og mener den er skreddersydd for statsministeren.

Reformen har også skapt store splittelser i partiet. Forsvarsminister Yoav Gallant ba statsministeren sin lørdag om å midlertidig stoppe rettsreformen.

En demonstrant har på seg en maske som skal representere statsminister Netanyahu. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Han fikk sparken søndag. Forsvarsministeren svarte med å skrive på Twitter at «Israels sikkerhet alltid har vært og alltid vil være hans livs oppdrag».

Marte Heian-Engdal, underdirektør i NOREF Senter for konfliktløsning mener det er uklart hvorfor denne reformen er nødvendig.

– Folkevalgte skal ha mer makt enn dommeren, det er hovedrasjonalet bak endringene de foreslår. Men hvis det er det som er hensikten, hvorfor må det være ferdig før påske, sier hun og fortsetter:

– Han er jo på tiltalebenken for korrupsjon og økonomisk mislighold fra tidligere år ved makten. Om det ligger bak her som en del av hans hastverk er det lett å tenke seg.

Itamar Ben-Gvir fra koalisjonspartiet skriver på Twitter at regjeringen ikke må gi seg.

– Reformen må ikke bli stoppet, og vi må ikke gi etter til anarki, skrev blant annet ministeren.

Benjamin Netanyahu er tiltalt for korrupsjon. Itamar Ben-Gvir er dømt for å ha støttet en terrororganisasjon. Nå styrer de Israel, og i flere uker har flere hundretusen israelere demonstrert mot den nye regjeringen. De frykter Israel kan bli et diktatur. Du trenger javascript for å se video. Benjamin Netanyahu er tiltalt for korrupsjon. Itamar Ben-Gvir er dømt for å ha støttet en terrororganisasjon. Nå styrer de Israel, og i flere uker har flere hundretusen israelere demonstrert mot den nye regjeringen. De frykter Israel kan bli et diktatur.

Mandag ble et mistillitsforslag mot Netanyahu nedstemt.

–Statsministeren er ikke kvalifisert lenger

Samtidig har Israels president Isaac Herzog bedt regjeringen om å snu.

– Av hensyn til samholdet til det israelske folket, ber jeg dere stanse reformen umiddelbart, skrev presidenten på Twitter.

Netanyahu skal holde en pressekonferanse i formiddag.

Etter at Gallant fikk sparken samlet tusener seg til demonstrasjoner i Tel Aviv søndag kveld.

Flere samlet seg også utenfor hjemmet til Netanyahu. Politiet brukte vannkanoner for å spre demonstrantene.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal holde en pressekonferanse i dag om rettsreformen. Foto: POOL / Reuters

En demonstrant sier til Reuters at de ikke føler de har noe annet valg enn å demonstrere utenfor huset hans.

– Vi må møte opp og si at dette må stoppes. Denne statsministeren er ikke kvalifisert lenger.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er enig i at demokratiet i Israel er i fare.

– Det tas jo skritt i retning av økt politisk kontroll over domstolen, sier hun til NRK.

– Hvordan påvirker det som skjer i Israel Norges forhold til Israel?

– Nå må vi se hvordan utviklingen i denne saken blir, men det er slik at Norge og veldig mange andre demokratiske land tar opp disse spørsmålene når vi møter representanter for Israel, sier Huitfeldt.