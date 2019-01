Kan være et gjennombrudd i kampen mot ebola

Det er kongolesiske helsemyndigheter som hevder at en kvinne har blitt friskmeldt etter å ha fått behandling mot ebolaviruset.

Kvinnen skal også søndag ha født et barn som ble erklært friskt. Barnet omtales som «Baby Sylvana» og det er lagt ut et bilde av henne og moren.

Ifølge helsemyndighetene er det første gang det blir født et friskt barn av en mor som har vært ebolasmittet.

Det skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Helsedepartementet informerte om tilfellet onsdag gjennom en melding lagt ut på deres hjemmesider.

Fakta om ebola Ekspandér faktaboks Blødningsfeberen ebola skyldes flere typer ebolavirus som tilhører filoviridae-familien. Viruset har sin opprinnelse i det sentrale Afrika.

Smitten overføres ved direkte kontakt med syke personers blod og andre kroppsvæsker.

Symptomer på ebola er plutselig høy feber, kraftige magesmerter, hodepine og smerter i muskler, oppkast og diaré. Pasientene blir også fort dehydrert. Etter hvert svekkes nyre- og leverfunksjonen, og indre og ytre blødninger oppstår.

Sykdommen har høy dødelighet, mellom 40 og 90 prosent, alt etter hvilket virus den syke er smittet av. Det finnes ingen effektiv medisin mot ebola.

Ebolavirus kan smitte fra dyr til mennesker.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at ebolautbruddet nå utgjør en internasjonal helserisiko.

Ebolaepidemien har krevd over 3338 menneskeliv, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). De vestafrikanske landene Liberia, Sierra Leone, Guinea, Nigeria og Senegal er rammet. Et separat ebolautbrudd er påvist i Kongo. Kilde: WHO, Reuters, NTB

Gjennombrudd

Nyheten omtales som et stort gjennombrudd i kampen mot ebola.

– Det er en fantastisk nyhet at vi nå for første gang ser at det er født et friskt barn som en mor som er kurert av ebola, sier Tonje Tingberg. Hun er helsekoordinator i Norges Røde Kors.

Tonje Tingberg, helsekoordinator i Norges Røde Kors. Foto: Iram Ansari / NRK

Siden ebolaepidemien brøt ut i august 2018 har 629 kongolesere blitt smittet. 382 er døde av sykdommen.

– Denne historien betyr at det er håp, at medisinen som nå er under utprøvning har effekt, fortsetter Tingberg.

Norges Røde Kors bidrar i arbeidet med å bekjempe ebolaepidemien.

I Den demokratiske republikken Kongo er lokale Røde Kors-medarbeidere med på å gravlegge ofrene på en måte som reduserer smittespredning.

Helsearbeidere tar med seg et av dødsofrene for ebolaviruset. For å unngå smitte må dødsofrene behandles av personer med beskyttelsesutstyr. Bildet er tatt i Sierra Leone i oktober 2014. Foto: STRINGER / Reuters

Røde Kors driver også informasjonsarbeid om smitterisiko. Det er frykt for at epidemien skal spre seg til andre land.

Ifølge Folkehelseinstituttet smitter ebola gjennom direkte kontakt med kroppsvæsker fra en smittet person:

«Disse kroppsvæskene omfatter blod, urin, avføring og oppkast. Ebola spres ikke gjennom luften, for eksempel når noen hoster eller nyser, eller gjennom uformell kontakt som for eksempel ved å være i samme bygning som noen med ebola eller å passere dem på gata.»

Angrep mot helsearbeidere

«Baby Sylvana» ble født i Beni i Nord-Kivu, provinsen som er hardest rammet av ebola.

Arbeidet med å bekjempe viruset er vanskelig i dette området på grunn av kamper mellom militsgrupper og regjeringsstyrker.

Helsearbeidere blir desinfisert i byen Beni i det østlige Kongo. Foto: Al-hadji Kudra Maliro / AP

Det har også vært rettet angrep mot helsearbeidere. Flere skal ha blitt drept.

Siden ebolautbruddet i landet har mer enn 57.000 mennesker blitt vaksinert.

Større dødsrisiko hos barn

Barna utgjør en tredel av de smittede. De har en større risiko for å dø av viruset enn voksne.

Også tidligere har det lykkes helsemyndighetene i Kongo behandle et menneske for ebolasmitte.

I begynnelsen av desember 2018 ble det kjent at et spedbarn som var født med ebola ble meldt sykdomsfri seks dager etter fødselen.

Hendelsen ble kalt «et mirakel» av kongolesiske helsemyndigheter.

Onsdag denne uken kunne de melde om nok en positiv utvikling i kampen mot det dødelige ebolaviruset.