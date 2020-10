– At Trump er smittet, er et bilde på det mislykkede lederskapet hans under pandemien, sier Hilmar Mjelde.

Han er seniorforsker ved Norce forskningssenter og forsker på amerikansk politikk.

SE VIDEO: Nyhetssending om Trumps koronasmitte. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Nyhetssending om Trumps koronasmitte.

Under lederskapet til Trump er det mye som aldri har fungert etter protokollen i den interne driften av Det hvite hus, mener Mjelde.

Han tror at presidenten kan få sympati og lykkønskninger, men at dette vil belyse alt som har gått galt i USA siden mars.

– Noen vil gjerne stemme på Biden bare for å gi USA en ny start. En koronasyk president i et koronasykt land vil forsterke ønsket om endring, sier Mjelde.

Hilmar Mjelde kan ikke se at Trump vil tjene på sykdommen i valgkampen. Tvert imot.

Tror ikke Trump vil tjene på situasjonen

– Noen velgere vil nok spørre seg om de kan gjenvelge en syk, og på mange måter inkompetent president, sier Mjelde.

Han tviler på at Trump vil tjene på sykdomssituasjonen i valgkampen.

Gunnar Grenstad er professor ved Universitetet i Bergen og forsker på amerikansk politikk. Han mener presidenten nå møter seg selv i døra.

– Det er ikke tvil om at han nå møter seg selv i døren når det gjelder de tiltak som burde vært satt i verk allerede fra tidlig i februar, og som han ikke har tatt særlig på alvor, sier Grenstad.

President Donald Trump og hans kone, førstedame Melania Trump, har testet positivt for covid-19. Nå starter et stort smittesporingsarbeid hvor flere sentrale politikere i USA trolig må testes. Du trenger javascript for å se video. President Donald Trump og hans kone, førstedame Melania Trump, har testet positivt for covid-19. Nå starter et stort smittesporingsarbeid hvor flere sentrale politikere i USA trolig må testes.

– Kan undergrave at korona er alvorlig

USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey ved NTNU tror ikke Trumps sykdom vil ha store konsekvenser for valgkampen.

Med mindre han blir alvorlig syk.

– Dersom han ikke blir alvorlig syk så kan man bruke det som bevis på at det ikke er alvorlig, at Biden er en pyse som går rundt med stor maske, sier Bailey.

Hun forklarer at Trump ikke har støttet delstater og guvernører som har tatt nødvendige avgjørelser om å stenge byer og restauranter. Men han har presset for å åpne opp, og snakket om korona som om det ikke er en alvorlig sykdom.

– Det som slår meg er at det er veldig viktig for hvordan USA behandler koronavirusspørsmålet. Dersom Trump ikke er alvorlig syk så kan det undergrave ideen om at covid-19 er en alvorlig sykdom.

Jennifer Leigh Bailey frykter at hvis Trump ikke blir alvorlig syk, kan han undergrave at korona er en alvorlig sykdom. Foto: NTNU

Høy risiko for alvorlig sykdom

Hvis Donald Trump ikke får symptomer, kan han være ute av isolasjon 13. oktober. Men han er 74 år gammel og risikoen for alvorlig sykdom er høy.

– Dette er en sykdom som gir alvorlig forløp hos eldre. Folk over 65 år er vi særlig oppmerksomme på. Hos en 74-åring vil det generelt være en høy risiko for at man må på sykehus, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Det er usikkert om Trump kommer til å være frisk nok før den neste presidentdebatten, som etter planen skal foregå i Miami, Florida 15. oktober.