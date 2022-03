Kan Putin alene avgjøre om det skal brukes atomvåpen?

I dag ble det kjent at Norge vil gi kollektiv beskyttelse til ukrainere som nå er på flukt fra krigen i hjemlandet.

Over en million mennesker rømmer nå de krigsherjede områdene. Samtidig pågår det kraftige kamphandlinger mellom russiske og ukrainske styrker.

Torsdag kveld brøt det ut kamper utenfor Europas største atomkraftverk, og mange holdt pusten da det ble kjent at det hadde brutt ut en brann på kraftverket.

Brann ved kjernekraftverket Zaporizjzja i Ukraina Du trenger javascript for å se video.

Flere av spørsmålene som NRKs lesere sendte inn i dag, handlet om konsekvensene av atomkrig og atomulykker.

Flere er også nysgjerrige på den 65 kilometer lange militærkolonnen har stått bom fast i flere dager.

Her kan du lese mer om den saken:



Kan Putin alene avgjøre bruk av atomvåpen eller må flere instanser/personer godkjenne en slik avgjørelse? Sitter han f.eks. alene med kodene som skal til for å avfyre et slikt våpen?

Ifølge Kjølv Egeland er atomvåpenstatene ganske hemmelighetsfulle når det gjelder spørsmål rundt dette, men etter det han vet, så har den russiske presidenten full råderett over landets atomvåpen.

Råderetten kan delegeres nedover, sier Egeland.

– Til syvende og sist er det Putin som bestemmer – ingen kan legge ned veto mot ham. Men når det er sagt, vil det rent praktisk være slik at militært personell vil måtte fysisk iverksette en eventuell ordre om å avfyre et atomvåpen. De kan, i teorien, nekte, sier forskeren.

Hvor mange ballistiske missiler har Putin til rådighet? Hvor fort går dem og hvor mange kan skytes opp samtidig?

Ifølge Egeland har Russland mange hundre ballistiske missiler, men han tror ikke det er sannsynlig at disse vil bli brukt i den pågående krigen.

Finnes det en intern fraksjon i Kreml som er uenige med Putin?

Det finnes nok de i Kreml som er uenige med Putin, men ifølge statsviter Jørn Holm-Hansen har de ikke vist seg ennå.

PRESIDENT: Russlands president Vladomir Putin. Foto: Alexei Nikolsky / AP

– I går uttalte sjefen for oljeselskapet Lukoil at krigen burde opphøre. Det er betydningsfullt. Det er denne typen aktører, de som tilhører styringseliten, men som har ansvar for bedrifter og økonomi, som kanskje blir de første til å si at nå er det nok. For dem er dette en katastrofe. De trenger tilgang på teknologi og markeder. Og ikke bare de, men Russland og innbyggerne der.

Hvor godt er atomreaktorene beskyttet?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har vært bekymret for at det skal skje krigshandlinger rundt og på kjernekraftverk i Ukraina, slik som ved Zaporizjzja-kjernekraftverket i natt.

Men flere eksperter mener også at atomkraftverket skal tåle et angrep.

SØR-ØST: Den gule sirkelen viser hvor atomkraftverket Zaporizhzhia ligger.

Hvorfor kan ikke Russland kastes ut av FN?

FN og sikkerhetsrådet opptar flere av NRKs lesere. Men kan de kastes ut? Det kan være vanskelig.

En utestenging krever at forslaget kommer fra FNs sikkerhetsråd, før det godkjennes av generalforsamlingen. Men et forslag kan ikke vedtas dersom et av landene i sikkerhetsrådet stemmer imot. Derfor kan Russland stoppe et slikt forslag i Sikkerhetsrådet.

Når krigen er over, kan Russland bli dømt til å betale for skadene de har gjort i Ukraina?

Det kortet svaret på dette er ja, ifølge Sigrid Redse Johansen. Hun er jurist ved Forsvarets stabsskole.

Det alminnelige systemet, dersom det ikke blir en konkret enighet mellom de tidligere krigførende partene i form av en fredsavtale, er gjennom Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ).

Les alle spørsmålene fra leserne her: