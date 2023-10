Kan Polen samle seg etter valget?

Det ble kalt både skjebnevalg og det viktigste valget i Europa i 2023.

Det konservative Lov og rettferdighetspartiet PiS var igjen det klart største partiet ved søndagens parlamentsvalget i Polen sist søndag.

Statsminister Mateusz Morawiecki har da også utropt seg og partiet til seierherre.

Problemet er bare at de ikke har det rene flertallet som de fikk ved valget i 2019.

Slutten på ondskapen

«Dette betyr slutten på ondskapens tid» sa lederen for «Borgerplattformen» Donald Tusk til sine tilhengere søndag kveld.

Valgdagsmålinger tyder nemlig på at Tusk og to andre opposisjonspartier har nok representanter til å få flertall i parlamentet Sejmen til å danne ny regjering.

Valget i Polen er fulgt med argusøyne i hele Europa, ikke minst i EU-hovedkvarteret i Brussel.

Årsaken er at Lov og rettferdighetspartiet, med sin leder Jaroslaw Kaczynski og statsminister Morawiecki i spissen, de siste årene har brukt sitt rene flertall i parlamentet til å gjennomføre endinger i Polen som mange har lurt på vil sette landets demokrati i fare.

74 Jaroslaw Kaczynsky har dominert polsk politikk i mer enn 20 år. Foto: Reuters

De har sørget for at myndighetene har nærmest full kontroll over de statlige radio og TV-kanalen og i tillegg også grepet direkte inn i forbindelse med utnevningen av dommere til landets domstoler, også til Høyesterett.

Jaroslaw Kaczynsky og hans tvillingbror Lech Kaczynsky dannet Lov og rettferdighetspartiet i 2001.

Lech Kaczynsky ble seinere president, men mistet livet i en flyulykke i Russland i 2010.

Mateusz Morawiecki må trolig gå av som statsminister etter helgens valg i Polen. Foto: Reuters

Kamp mot LGBT og retten til abort.

Samtidig har det vakt oppsikt at polske myndigheter har gitt stilltiende støtte til lokale vedtak om å innføre såkalte LGBT-frie soner, der enkelte kommuner sier at de ikke vil tillate noen form for propaganda for de som har en annen seksuell legning enn den tradisjonelle mann-kvinne.

Polen har dermed kommet på kollisjonskurs med det som er viktige grunnpilarer i det europeiske samarbeidet innen for EU: Fri presse, uavhengige domstoler og like rettigheter for seksuelle minoriteter.

Dessuten har man innførte nye regler som gjør det svært vanskelig for polske kvinner å få utført abort i hjemlandet.

Så langt har denne prosessen kommet at det har vært stemmer som har ment at Polen sammen med Ungarn bør hives ut av hele unionen.

« Valgturisme » kan ha veltet maktbalansen

Men nå ser det ut til at Lov og rettferdighetspartiets maktmonopol kan bli brutt, i et demokratisk valg.

Og årsaken er blant annet det noen kritikere har kalt «valgturisme».

Mange liberale velgere valgte nemlig å stemme på sine hjemplasser ute i provinsen.

Der trengs det, på samme måte som i Norge, færre stemmer for å få valgt en representant inn i parlamentet Seijmen.

Valgordningen i Polen, der Lov og rettferdighetspartiet har sin sterkeste støtte blant befolkningen på landsbygden og i den fattigere østlige delen av landet, har favorisert nettopp dette partiets kandidater.

Denne gangen var altså ikke 36 prosent av stemmene nok til å det rene flertallet som partiet sikret seg ved valget i 2019.

I tillegg er det ingen tvil om at den høye valgdeltakelsen, mer 73 prosent av de stemmeberettigede deltok, har vært til fordel for opposisjonen i landet.

Hva gjør president Duda?

Spørsmålet nå er hva Polens president Andrzej Duda vil gjøre. Han ble valgt med støtte fra Kaczynski og Lov og rettferdighetspartiet.

Formelt er det han som nå skal ta initiativet til å få dannet ny regjeringen.

Duda har sagt at han kommer til å gi dette oppdraget til det største partiet, det vil si Lov og Rettferdighetspartiet.

Selv om alt tyder på at dette partiet ikke vil være i stand til å få et flertall i parlamentet bak en ny regjeringsplattform, så kan dette gjøre at det kan ta tid før eventuelt Donald Tusk får dette oppdraget, som opposisjonens frontfigur.

Det har også vært spekulert i om Kaczynski og Lov og rettferdighetspartiet vil bruke in sin innflytelse i polsk høyesterett til å legge hindringer i veien for et maktskifte.

Det er polsk høyesterett som formelt skal godkjenne valgresultatet.

Men dette virker slik det ser ut nå som lite trolig.

Den katolske kirkens makt

Donald Tusk sier han vil ta Europa tilbake i den europeiske folden

Men han vet samtidig at den store støtten til Lov og rettferdighetspartiet bygger på en sterk redsel i store deler av den polske befolkning for at liberale markedsreformer og seksuelle friheter vil true både deres tradisjonelle livsstil og levemåte.

Polen er kjent som det landet i Europa der den katolske kirken står sterkest.

Tusk må også ta hensyn til at det er mange i Polen som er redd for ukontrollert innvandring, ikke minst for at landet allerede har tatt imot hundretusener av flyktninger fra nabolandet Ukraina.

I Donald Tusk får Polen en statsminister med lang internasjonal erfaring. Foto: AP

Viktig valg for Ukraina

I Ukraina var det også mange som fulgte spent med på valget i Polen. Riktig nok har Lov og rettferdighetspartiet vært Ukrainas kanskje viktigste støttespiller i Europa.

Men det har vært skjær i sjøen. Polen har nektet Ukraina å selge billig korn og andre matvarer på det polske markedet.

I tillegg har strid om hendelser under 2. verdenskrig, der titusenvis av polakker ble drept av ukrainske nasjonalister vært en kontinuerlig hodepine.

Ukrainere under polsk overherredømme i mellomkrigstiden er også noe som har ligget der som en verkebyll mellom polakker og ukrainere.

Men på offisielt hold sier både Ukraina og Polen at dette hører fortiden til og at historiske uoverensstemmelser ikke skal hindre felles front mot trusselen fra Russland.

Donald Tusk er en erfaren politiker. Han har vært både polsk statsminister fra 2007 til 2014 og deretter president i EU-rådet from til 2019

Etter valgkampens harde retorikk er det mange som er spent på om han kan bruke sin erfarenhet til å samle de 40 millioner polakkene.