– Kloden får en pustepause. Men vi håpet jo ikke at nedgangen i forurensing skulle foregå på denne måten, sier Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo.

IKKE SLIK: – Vi håpet ikke at nedgangen i forurensning skulle foregå på denne måten. Men det gir rom for ettertanke, sier professor i biologi Dag O. Hessen. Foto: Tor G. Stenersen / Res Publica Logo

Hessen har akkurat gitt ut boken «Verden på Vippepunktet. Hvor ille kan det bli?» en tittel som like godt kunne ha handlet om koronaens tid, som klimakrisen og miljøødeleggelser.

– Koronakrisen gir oss innblikk i hvor mye vi mennesker forurenser. Vi ser at samfunnet tar noen grep når vi må. Når det gjelder klimasaken har ikke følelsen av krise seget inn på samme måte, sier han.

Blå himmel over Beijing

– Tusen kroners spørsmålet er hva vi kan lærer av koronakrisen. Innbyggerne i byen Wuhan i Kina opplever nå å se blå himmel flere dager på rad, noe de ikke er vant med, sier seniorforsker i Cicero, Kristin Aunan.

Tidligere har kinesiske myndigheter tatt grep og innført kraftige tiltak for å få blå himmel.

BLÅ HIMMEL: Beijing opplever nå uvanlig mange dager med blå himmel og sjeldent lav forurensning. Likevel er det også dager med høy forurensning, trolig fra stålverkene. Beijing ligger i en gryte og må til vanlig ha godt med vind for å få blå himmel. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Det har skjedd under store internasjonale arrangementer, som for eksempel i Beijing i forbindelse med OL i 2008, APEC-møtet i 2014 og militærparaden til minne om annen verdenskrig i 2015.

– Vi ser en nedgang på 20-30 prosent partikkelforurensing i flere kinesiske byer. Vi ser det samme i Nord-Italia, også der er forurensingen sterkt redusert nå, sier Aunan.

SJOKK: – Verden har fått flere sjokk. Hetesomre, skogbrannene og korona er alle saker som forteller oss at vi må være på vakt og forvente det uventede, sier Kristin Aunan fra Cicero. Foto: Monica Bjermeland / Cicero

I Europa har vi generelt lavere nivåer av forurensing og den er ikke så synlig for folk, så det er ikke sikkert alle får med seg at de egentlig puster i renere luft nå, ifølge forskeren.

– Likevel kan folk bli mer interessert i å følge med på hvordan utslipp og miljøkvalitet utvikler seg dersom de får høre om disse klare kortvarige endringene. Det er i hvert fall å håpe.

Endringer som synes

Bilder fra NASAs satlitter viser den tydelige endringer i lufta over kinesiske byer før og under koronapandemien.

Vannet i Venezias kanaler er klart igjen etter år med overturisme. Flere skal også ha sett delfiner, i følge The Hill.

– Vannet ser klarere ut fordi det er mindre trafikk på kanalene, dermed legger grumset seg på bunnen, sier Venezias borgermester til CNN.

Det er uklart om forurensingen i vannet er blitt mindre, men luftkavilteten er forbedret, ifølge borgermesterens kontor.

Venezia: Her er vannet i kanalen er så klart at man kan se fisk svømme

Naturen tar over når samfunnet stenges og menneskene trekker seg tilbake.

– Det er vanskelig å glede seg over dette, fordi omstendighetene er så dramatiske og de menneskelige konsekvensene så store, sier Silje Ask Lundberg, leder for Naturvernforbundet.

UTEN TVANG: – Folk skal ikke tvinges til å begrense forurensningen, de må ønske dette frivillig, mener Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Skal forurensningen begrenses må det være frivillig og gjennom en demokratisk politikk og ikke gjennom en tilfeldig pandemi som særlig rammer sårbare mennesker, mener hun.

– Den endringen vi ser nå ødelegger for folks økonomi og liv, og det er jo ikke på denne måten naturen skal bli renere.

Men hun håper korona-pandemien får folk til å ønske seg et sunnere miljø.

– Vi ser eksempler på at det er mulig å få renere luft og vann nå. Men vi trenger en politikk som sørger for at vi kommer oss dit, når koronasmitten er under kontroll.

Ikke nødvendig å fly

Hessen påpeker at vi nå sparer tid, penger og tar hensyn til miljøet når vi flyr mindre. Han tror dette vil merkes på flytrafikken også i fremtiden.

– Nå bruker alle videokonferanser og vi ser at det sparer oss for slitsomme flyreiser. Dette er en lærdom vi kan ta med videre. Vi slipper å stå opp grytidlig for å stresse for å nå et fly, sier Hessen.

Under finanskrisen i 2008 var ikke samfunnet mentalt modent for et stort skifte, men det er vi nå, mener biologiprofessoren.

– Det store spørsmålet er om Kina fortsatt vil ty til kull. Når folk får renere luft vender mange seg til en ny virkelighet som er mye bedre for helsen.

På sikt er det mest interessante hvilken effekt dette får på folks livsstil og vaner, mener Hessen som trekker frem næringslivet som allerede er veldig godt i gang med mer miljøvennlige løsninger.

Bilder fra den europeiske satellitten Sentinel 5P viser den tydelige endringen i lufta over Europa og spesielt over Nord-Italia under korona-epidemien.

– Kanskje går vi tilbake til business as usual, kanskje vil erfaringene fremskynde en overgang til det grønne skiftet som vi uansett trenger, sier Hessen.

Biologiprofessoren tror det kan vippe begge veier.

– Om et halvt år eller ett år har vi lagt korona bak oss, mens klimakrisen er like aktuell.