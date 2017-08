Kan Kim treffe Guam?

Nord-Korea har bevist flere ganger at de har raketter som kan nå Guam.

Senest med to oppskytninger i forrige måned.

Øya ligger omtrent 3400 kilometer fra den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang, godt innenfor rekkevidden til Hwasong-12 og Hwasong-14, selv med ganske tunge nyttelaster.

Effekten av en 20 kilotonn detonasjon ved Andersen Air Force Base på Guam. Innen den røde sirkelen vill alt bli ødelagt. Den oransje sirkelen viser hvor ubeskyttede mennesker vil får 3. grads forbrenning. Foto: Alex Wellerstein / Nukemap/Google Maps

Spørsmålet er om Nord-Korea har evnen til å treffe øya.

Guam er et relativt stort mål, 45 kilometer lang og 15 kilometer bred i gjennomsnitt. Dette er over dobbelt så stort som Manhattan i New York.

At Nord-Korea sier at de vil treffe havet 30 til 40 kilometer fra Guam, kan være en indikasjon på at de har tro på at de kan oppnå en slik nøyaktig.

Dette blir støttet av seniorforsker Yang Uk ved Korea Defense and Security Forum.

Han forteller til AFP at rakettene kan bomme på målet med opptil fem kilometer, men ikke mer enn det.

At de nordkoreanske raketten nå er gode nok til å kunne treffe innenfor området som er utpekt, blir støttet av teknologihistorien.

Yang Uk mener Nord-Korea nå er på samme nivå i sitt rakettprogram som Sovjetunionen var på 1970-tallet.

Raketthistorie Ekspandér faktaboks Da Sovjetunionen utviklet den første raketten som kunne nå USA, hadde de en såkalt CEP på fem kilometer. CEP er Circular Error Probable, eller sannsynlig sirkulært feilutslag på norsk. En CEP på fem kilometer betyr at halvparten av rakettene vil treffe inne i en sirkel med fem kilometer i radius. Det vil si at russerne allerede i 1959 hadde raketter som de kunne stole på ville treffe Manhattan. Våpenutviklingen gikk raskt i årene som gikk. Russerne var nede i en CEP på 2,7 kilometer bare et par år senere, og på midten av 1980 tallet kunne de treffe mål med en nøyaktighet på omtrent 200 meter. Det er sannsynliggjort av en rekke kilder at russiske ingeniører på 1990 tallet flyttet til Nord-Korea for å hjelpe landet med å utvikle raketter.

Har hatt god tid

Det finnes en rekke måter å gjøre raketter nøyaktige på.

Av naturlige grunner har regimet ikke publisert detaljer om elektronikken og de mekaniske systemene i rakettene, derfor er det ikke mulig å avgjøre objektivt hvor nøyaktige rakettene er.

Nøyaktige raketter Ekspandér faktaboks Da Tyskland som første nasjon tok i bruk langtrekkende raketter, ble våpnene styrt av en «svart boks» i raketten. Det vil si kort fortalt at raketten selv kunne føle hva som skjedde med den under ferden opp av atmosfæren og kunne styre seg inn på den riktige kursen. Den styrte med flere sett av finner. Etter at den slo av rakettmotoren, fløy den fritt mot målet. Nøyaktigheten ble avgjort av hvor god den «svarte boksen» var, og hvor godt ingeniørene kjente egenskapene til raketten. Det viktigste i disse boksene er gyroskoper som forteller raketten hvordan den beveger seg. Dette er stort sett hvordan langtrekkende raketter styres nå, men det har kommet noe i tillegg. Elektronikken og de mekaniske løsningene i de «svarte boksene» har blitt radikalt bedre. Nyttelasten har fått mulighet til å kunne styre etter at rakettmotoren er slått av. Det er slik det er mulig å plassere mange enkelte stridshoder i hver nyttelast. Nyttelasten slipper ett stridshode, og navigerer videre for å slippe neste. Denne teknologien brukes også på raketter som bare har ett stridshode for å øke nøyaktigheten. Satellittnavigasjon kan også brukes til å gi de «svarte boksene» korreksjon. Før var rakettene avhengig av at alle bevegelser ble registrert nøyaktig, nå kan GPS kontrollere at disse registreringene er korrekte. Hva av denne mer avanserte teknologien Nord-Korea har, er vanskelig å vite sikkert.

En vurdering noe før i tid av nøyaktigheten til de nordkoreanske regionale rakettene antyder at de vil treffe med en feilmargin på en til to kilometer, det forteller forsker Halvor Kippe ved Forsvarets Forskningsinstitusjon.

Det vil si raketter som kan nå Sør-Korea eller Japan med en nøyaktighet nok til å ramme en utpekt flyplass, eller bydel.

To ganger har Nord-Korea skutt ut raketten Hwasong-14. Hver gang ble ytelsen målt nøyaktig av Japan, USA og Sør-Korea. Den kan uten tvil nå Guam selv med en tung last. Foto: AP

I hvilken grad dette er overførbart til de langtrekkende rakettene, er vanskelig å anslå, mener Kippe.

Landet selv sier at de har utviklet presisjonsvåpen, men dette er ikke bevist for omverdenen.

Avansert teknologi Ekspandér faktaboks Hjertet til de «svarte boksene», det som kalles IMU – Inertial Measurement Units, eller treghetsmålere på norsk, kan kjøpes. De brukes i mye forskjellig sivil teknologi. Dersom du leser dette på en telefon, så har du en IMU mellom hendene. De mest nøyaktige av disse enhetene er såkalt kontrollert teknologi, men det regnes ikke som usannsynlig at Nord-Korea har fått tak i noen eksemplarer. Beviselig har de IMUer som kan styre de regionale rakettene inn på en relativt presis kurs mot målene. Satellittnavigasjon er for fri bruk av alle, og det er mulig at Nord-Korea benytter teknologien i bruk i sitt rakettprogram. For å kunne styre våpenet mot målet etter at rakettmotorene er slått av, er det nødvendig å ha små rakettdyser og/eller små finner. Hwasong-12 og Hwasong-14 har en seksjon over det andre trinnet som kan skjule slike dyser, og det er sett varianter av rakettene med finner.

Konklusjonen er at Nord-Korea har raketter som kan treffe Guam med stor grad av sikkerhet.

Det som ikke er kjent er følgende: