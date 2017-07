Kan han benåde seg selv?

Washington Post skrev i forrige uke at Donald Trump har spurt sitt juridiske team om hvor langt presidentens benådningsmakt strekker.

Dette ble bekreftet av den ferske kommunikasjonsdirektøren i Det hvite hus Anthony Scaramucci, som fortalte Fox News at temaet hadde vært diskutert i det ovale kontor.

Men kan Donald Trump i teorien benåde seg selv?

For å nærme oss et svar må vi ta stilling til tre forhold:

Kan den dømmende makt være inhabil?

Kan presidenten straffeforfølges?

Har saken blitt behandlet av høyesterett?

SELVSIKKER: Trump håper mener selv han har total benådningsmakt. Sannheten er trolig noe mer nyansert. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

1. Kan den dømmende makt være inhabil

Om Trump skal benåde seg selv vil det bety at han tar kontroll over sin egen rettsforfølgelse.

Dette kommer på kant med et grunnleggende prinsippet i den amerikanske rettsstaten om at de dømmende ikke kan være inhabile.

– Nettopp dette er veldig kontraintuitivt med at han skal kunne gi seg selv en benådning, sier professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo Eivind Smith.

Han påpeker at selv om benådningsmakten er nedfelt i grunnloven, vil de to prinsippene kollidere.

Nixon: «Dommer i sin egen rettssak»

I 1974 ba president Richard Nixon sitt juridiske team utforske om han hadde makt til nettopp å gi seg selv en presidentbenådning.

Nixon befant seg på det tidspunktet midt i kontroversen som senere er blitt kjent som Watergate-skandalen.

WATERGATE: Kun dager før han trakk seg som president konkluderte Nixons jurister med at presidenten ikke kan benåde seg selv. Nixon ble siden benådet av etterfølger Gerald Ford. Foto: Henry Burroughs / AP

Kun dager før Nixon valgte å trekke seg fra embetet konkluderte juristene med at en president ikke kan benåde seg selv.

I et notat skrev assisterende justisminister Mary Lawton at på grunn av «det fundamentale prinsippet at ingen kan være dommer i sin egen sak, kan ikke presidenten benåde seg selv».

2. Når skjedde lovbruddet

Trump selv ser ut til å mene at han helt klart kan benåde seg selv.

«Vi er alle enige om at presidenten har total benådningsmakt, men hvorfor snakke om det når de eneste lovbruddene så langt er LEKKASJENE mot oss. FALSKE NYHETER», skrev Trump på Twitter lørdag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det er jo helt bananrepublikk, sier professor ved det juridiske fakultet i Bergen og medlem i Venezia-konvensjonen Eirik Holmøyvik.

BANANREPUBLIKK: Eirik Holmhøyvik mener situasjonen i USA ligner det man ser i langt mindre utviklede land. Foto: PRESSEFOTO / UiB

Han mener det er parodisk at dette i det hele tatt er et tema, men påpeker at benådning har vært et verktøy for statsoverhoder fra gammelt av. Likevel var det aldri tenkt at dette skulle brukes på en selv.

– Men som statsoverhode har Trump en viss immunitet i embetet. Man kan ikke rettsforfølge presidenten for ting han gjør som president. Det hindrer at det går politikk i straffeforfølgelse, sier Holmhøyvik.

IMMUNITET: Trump har delvis immunitet i sitt presidentembete. Likevel sitter han ikke helt trygt. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Clinton v Paula Jones

Derimot har høyesterett i USA slått fast at presidenten kan straffeforfølges for ting han gjorde før han ble president.

I 1994 saksøkte Arkansas-kvinnen Paula Jones den sittende presidenten Bill Clinton.

SAKSØKTE PRESIDENTEN: Paula Jones ankommer rettssaken mot Bill Clinton i 1998. Clinton inngikk forlik, og betalte Jones 850,000$. Foto: Luke Frazza / AFP

Jones mener hun ble seksuelt trakassert av Bill Clinton på et hotell i 1991, to år før Clinton inntok Det hvite hus.

Saken brukte årevis i rettssystemet, men i 97 vedtok høyesterett at Jones sto fritt til å saksøke Clinton for noe han gjorde før han tok presidentembetet.

Med andre ord kan det tenkes at Trump kan straffeforfølges, for eksempel om spesialetterforsker Robert Mueller, som leder den pågående Russland-etterforskningen, finner at det ble begått forbrytelser under valgkampen.

SAKSØKT: Bill Clinton ble saksøkt som sittende president. Her med kona Hillary under riksrettssaken mot presidenten i 1999. Foto: Joyce Naltchayan / AFP

Må behandles i høyesterett

Og før høyesterett har behandlet saken er det vanskelig å svare på hva som vil skje om Trump forsøker å benåde seg selv.

Eirik Holmøyvik mener det er en hypotetisk problemstilling, men sier rettshistorien blir viktig om domstolen skal avgjøre spørsmålet.

– Om dette kommer til høyesterett vil de vurdere flere hundre års rettspraksis og prøve å svare på hva oppfatningen av lovverket har vært. Det er rett og slett ikke godt å vite hva de kommer frem til.

Jusprofessor ved Michigan State University Brian C. Kalt ga kanskje den aller enkleste forklaringen til CNN.

– Vi vet ikke. Ingen president har noensinne forsøkt, så det har ikke blitt prøvd i domstolene, sa Kalt.

– Men han kan helt klart prøve.