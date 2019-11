Kan ha identifisert mannen som fall frå passasjerfly i London

Det var i den normalt rolege gata Offerton Road i Clapham Common i London det skjedde. Ein mann låg på ei solseng i hagen sin då ei stor isblokk landa berre ein meter frå han. Inne i isblokka var ein død mann, og det vart slått fast at han hadde falle frå eit fly som var i ferd med å lande på Heathrow-flyplassen litt utanfor byen .

Britisk politi har ikkje greidd å identifisere mannen, bortsett frå at han truleg er afrikansk. Det har vore spekulert i om at mannen var ein tilsett ved Jomo Kenyatta-flyplassen i den kenyanske hovudstaden Nairobi, men representantar for flyplassen har avvist dette.

– Arbeidde med reinhald

Dette er eit datagenerert bilete som London-politiet har laga av mannen som fall frå eit fly i London 2. juli i år. Foto: London metropolitan Police

Journalistar frå Sky News bestemte seg for å prøve å finne ut kven den ukjende mannen var. Dei reiste til Nairobi for å sjå kva dei kunne finne ut. Dei kom i kontakt med ein drosjesjåfør som fortalde at det var ein sakna mann eit selskap som arbeidde med reinhald på flyplassen.

Dei britiske journalistane møtte nokre tilsette i selskapet på ein pub ikkje langt frå flyplassen, og ei ung kvinne dei snakka med fortalde at den døde mannen truleg ein sakna kollega, som også var kjærasten hennar.

Sky News-laget viste fram bilete av den døde mannen til kvinna, og ho sa at det høgst truleg var den sakna Paul Manyasi. Ho kjende igjen ryggsekken som vart funnen i hjullageret som hans.

Ho fortalde at dei hadde snakka om å gifte seg og stifte familie, men at det var vanskeleg på grunn av økonomien.

Arbeidet i reingjeringsselskapet var dårleg betalt, rundt 2,50 pund om dagen, vel 25 kroner. Dessutan fekk dei fleste sparken etter eit halvt år, slik at selskapet skulle sleppe å gi dei fast tilsetjing, fortalde dei til Sky News.

Mannen hadde greidd å kom seg inn i hjullageret på eit parkert fly frå Kenya Airways. 2. juli i år fall han ned i ein hage i London. Foto: Thomas Mukoya / Reuters

– Truleg ei impulshandling

Kjærasten seier at ho trur det var ei impulshandling som låg bak at han gøymde seg i hjullageret til flyet, og at han ikkje ein gong visste kvar flyet skulle. Ho fortel at han berre forsvann frå jobb om morgonen 30. juni.

Ein tidlegare kollega fortalde at det verka som Paul hadde plan om å få seg ein annan jobb i utlandet.

Journalistane konfronterte leiinga på flyplassen og leiinga i reingjeringsselskapet med det dei hadde funne ut, men begge partar avviste at nokon av deira tilsette var sakna. Dei hadde full kontroll på alle tilsette, forsikra dei.

Sky News gav seg ikkje med dette. Dei reiste vidare ut på den fattige landsbygda utanfor den kenyanske hovudstaden. Her fann dei foreldra til Paul Manyasi saman med fem born i eit lite hus. Paul var eldst i syskenflokken, fortalde dei, og dei visste at han jobba i Nairobi. Dei hadde ikkje høyrt frå han sidan byrjinga av juli, fortalde dei.

Då dei såg biletet av den døde som journalistane hadde med seg, stadfesta foreldra at det truleg var snakk om sonen Paul.

Framleis usikkert

På spørsmål om dei ville hente liket heim frå London, svarte dei at det hadde dei ikkje pengar til. Både britisk og kenyansk politi seier at etterforskinga av saka held fram, og at dei ikkje har konkludert med noko som helst.

Det høyrer også med til historia at faren til Paul Manyasi har uttalt seg tvitydig om sonen i intervju med kenyanske nyheitsmedium. Han skal ved eitt høve ha sagt at sonen truleg er i fengsel.