Kan ha funnet verdens største dinosaurspor

– Sporene er større enn noe annet som er registrert i verden, sier paleontolog Steve Salisbury ved Universitetet i Queensland til Reuters.

Fram til nå har det største kjente dinosaurfotavtrykket vært på 1,06 meter, og stammer fra et funn i ørkenen i Mongolia i fjor, ifølge The Guardian.

Funnet i strandkanten på Dampier halvøya, vest i Australia måler hele 1,75 meter i lengde.

– De fleste mennesker får plass inne i et så stort spor. Det indikerer at dyra sannsynligvis var rundt 5,3 til 5,5 meter høye i hoftehøyde, noe som er enormt, sier han til ABC News.

Opptil 144 millioner år gamle

Avtrykket skal stamme fra den store planteetende dinosauren sauropod, som hadde fire søyleaktige bein, lang hals og hale. Fossilene antas å være mellom 127–144 millioner år gamle.

I området fant forskerne tusenvis av dinosaurspor, som stammer fra fire hovedgrupper av dinosaurer og 21 ulike sportyper.

– Det var spor etter fem ulike typer kjøttetende dinosaurer, minst seks arter av langhalsede, planteetende sauropder, fire typer spor fra tobente dinosaurer og seks typer spor fra pansrede dinosaurer, forklarer Salisbury til nyhetsbyrået AFP.

Tipset av lokal stamme

Mange av sporene er kun synlige ved lavvann, og gjør det vanskelig å oppdage dem.

Funnet ble gjort etter tips fra et lokalt stammesamfunn kalt Goolarabooloo, som har kjent til dinosaurfossilene i flere generasjoner. De fryktet at den verdifulle sporene skulle gå tapt etter at den australske regjeringa i 2008 valgte ut området for fremtidig gassutvinning, skriver AFP.

– Vi måtte få verden til å se hva som stod på spill, sier Phillip Roe, som er talsperson for stammen.

Gassprosjektet ble aldri noe av. Isteden har paleontologer fra James Cook universitetet og universitetet i Queensland brukt over 400 timer på å dokumentere det eksepsjonelle funnet.