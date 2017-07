Kan general Kelly få orden i rekkene?

De siste dagene har kommentatorer sammenlignet det som foregår i Det hvite hus med realityserien «Survivor».

Fem Trump-medarbeidere har forlatt skuta etter et halvår. Tre av dem bare den siste uka:

UT: Etter 10 dager var det over og ut med Anthony Scaramucci. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Pressetalsmann Sean Spicer, stabssjef Reince Priebus, og i kveld altså kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci.

Sistnevnte setter rekord. Scaramucci slutter i jobben bare 10 dager etter at han ble utnevnt.

Etter vulgære kommentarer til en journalist om både Priebus og Trumps sjefstrateg og rådgiver Steve Bannon, måtte han ut.

John Kelly skal ha stilt det som krav for i det hele tatt å ta jobben som blir beskrevet som den vanskeligste i amerikansk politikk.

– Alle skal rapportere til Kelly

RYDDER: Kelly bestemmer, sa pressesekretær Sarah Huckabee Sanders i kveld. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Hvordan skal så general John Kelly få orden på en administrasjon full av fraksjoner og stridigheter?

– Kelly får full autoritet, alle skal rapportere til ham, forsikret Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders i kveld.

På spørsmål fra journalistene bekreftet hun at det også gjelder medlemmer av Trumps familie og Steve Bannon.

John Kelly blir den første generalen som er stabssjef i Det hvite hus siden Alexander Haig var det under president Richard Nixon på 1970-tallet.

HÅNDTRYKK? Kelly ble sverget inn i en seremoni i Det ovale kontor mandag, og møtte deretter staben og presse for fotografering. Foto: Evan Vucci / AP

Kelly er kjent som en effektiv militær leder, og har klart å gjennomføre mer enn de fleste andre i administrasjonen. Han er tidligere minister for innenlands sikkerhet, med ansvar for grensekontroll og deportasjon av papirløse innvandrere.

Kelly skal også styre en administrasjon der mannen på toppen ønsker å være ukonvensjonell, og der mange rådgivere, som presidentens datter og svigersønn, har adgang til Det ovale kontor når de måtte ønske det.

FAMILIE: Jared Kushner og Ivanka Trump i Det ovale kontor etter at Kelly ble sverget inn mandag. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

I administrasjonen skal Kelly stå nærmest de mer moderate kreftene: Utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis og sikkerhetsrådgiver Henry McMaster.

Inne i Det hvite hus vil Kelly imidlertid sitte langt fra disse. Han vil få den knallharde oppgaven det er å forsøke å tøyle Trump-administrasjonen.

Kan han tøyle Trump?

Det viktigste spørsmålet vil selvsagt være om Kelly vil klare å forandre presidentens egen oppførsel.

Mange har forsøkt å gi Kelly råd de siste dagene. Flere av dem som står nær Trump har sagt at han ikke må forsøkt å endre eller kontrollere presidenten.

At Trump gikk med på at Scaramucci måtte ut, en mann han selv ønsket i jobben for bare noen dager siden, viser kanskje at han lytter til Kelly. Spørsmålet er hvor lenge det varer.

Trump tvitret i dag at det ikke er kaos i Det hvite hus. De fleste vil si noe annet.

Det siste dagene har Trump både skjelt ut sin egen justisminister og sagt at politifolk kan bruke vold mot ulovlige innvandrere.

Kelly er trolig sterkt kritisk til disse handlingene. Han skal, ifølge CNN, også ha vært så fortvilet da Trump sparket FBI-sjef James Comey i mai at han ringte Comey og sa han ville slutte i sin egen jobb.

LITEN POLITISK ERFARING: John Kelly lytter til president Trump i regjeringsmøtet mandag i Det hvite hus. Han har vært minister for innenlands sikkerhet, men mangler politisk erfaring. Foto: Evan Vucci / AP

John Kelly har ikke erfaring for det som venter ham nå, mener en som har hatt buksene på: Bill Clintons stabssjef John Podesta

Han uttrykte sin bekymring for Kelly slik til ABC News i helga:

– Kelly har erfaring med noe helt annet enn å navigere motstrøms i innenrikspolitikken, å håndtere Kongressen, og å håndtere en president som ikke klarer å legge fra seg telefonen og slutte å tvitre.