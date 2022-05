Kan det bli forbudt å ta abort i USA?

Nå kan du sende inn dine spørsmål til Urix, og få svar på direkten onsdag 1. juni kl 21.20. Da skal programmet handle om abort.

Retten til selvbestemt abort i USA kan bli fjernet, og det kan få store konsekvenser for flere millioner kvinner. I nesten 50 år har kvinner kunnet ta abort frem til uke 23 og 24 i USA. Etter at det ble kjent at loven nå kan endres, har abort-debatten blusset opp igjen.

Har du et spørsmål om temaet? Da vil vi at du skal sende det inn til oss på video. Ditt spørsmål kan bli brukt i vår direktesending.

Spørsmålet trenger ikke være avansert. For å øke sjansen til å bli plukket ut bør du laste opp en video med spørsmålet ditt i skjemaet nedenfor. Videoen bør være kort og tydelig. Maksimum ett minutt.

Meld deg på nå!