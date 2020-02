Kan Bloomberg kjøpe demokratenes nominasjon?

– Med 60 milliarder dollar kan du kjøpe deg mye reklame, men det sletter ikke fortida di, sa Bloombergs konkurrent Joe Biden i et intervju med fjernsynskanalen NBC sist søndag.

Byks på meningsmålingene

Men kanskje Biden tar feil. For uten å delta i noen fjernsynsdebatt, uten å stille til valg i delstatene Iowa og New Hampshire, har Bloomberg gått forbi Biden på en fersk, landsomfattende meningsmåling. På flere andre ligger han omtrent likt.

Den selverklærte demokratiske sosialisten Bernie Sanders har en klar ledelse. Men demokratene til høyre og i sentrum er splittet på langt flere kandidater enn venstresiden i partiet.

Kampen står nå om hvem som skal samle de moderate mot Sanders, og milliardæren Bloomberg høster nå av det han har investert. Han har mye mer å ta av.

TV-reklame og privatfly

Michael Bloomberg har så langt brukt over 400 millioner dollar på valgkampen. Det er 3700 millioner kroner. En del av pengene er brukt på valgkampvideoer, pøst ut på fjernsyn, YouTube og andre sosiale medier.

I en av sine første valgkampvideoer forteller Michael Bloomberg historien om sin egen vei mot toppen.

Videoene har særlig handlet om alt Bloomberg utrettet som vellykket forretningsmann og som borgermester i New York fram til 2013.

Men han angriper også «bøllen Trump».

Selv har Bloomberg reist på kryss og tvers av USA i et fly fra et av selskapene han eier, Bloomberg L.P. Han kan delta på mange valgmøter i flere delstater på én dag, som den 13. februar i Nord-Carolina og Texas.

Effektivt, slik det sømmer seg en som har blitt rik på markedsdata og nyheter.

Høye lønninger og gratis mat

Bloomberg betaler folk i tjueåra over 666.000 kroner i året for å jobbe i valgkampstaben hans, ifølge The New York Times. Det er flere hundre tusen kroner mer enn de andre demokratiske kandidatene tilbyr.

Bloomberg reiser mye rundt og snakker med potensielle velgere. Her i samtale med David Lee-Sue (t.v.) i Austin, Texas, 11. januar. Foto: Lola Gomez / AP

Hovedkvarteret ligger på Times Square i New York, og medarbeiderne der får gratis måltider tre ganger i døgnet.

Han har åpnet 125 valgkampkontorer rundt om i landet, og på valgkamparrangementene serveres det ofte drinker, kanapéer og musikk.

Det er simpelthen god butikk for mange unge å kjempe for at Demokratenes største bidragsyter, Michael Bloomberg, skal bli USAs neste president.

«Et imperium av innflytelse»

Michael Bloomberg har gjennom årene donert minst 10 milliarder dollar, eller 92 milliarder kroner, til veldedige og politiske formål. Bare i fjor ga han 3,3 milliarder dollar, skriver en av gravejournalistene i The New York Times.

Avisa kaller det et «imperium av innflytelse», der organisasjoner og enkeltpersoner står i takknemlighetsgjeld til milliardæren.

Michael Bloomberg er 78 år, like gammel som Bernie Sanders og et år eldre enn Joe Biden. Her i Raleigh, Nord-Carolina 13. februar. Foto: Jonathan Drake / Reuters

I forbindelse med kongressvalget i 2018 brukte han for eksempel over 100 millioner dollar på å få valgt inn 21 demokratiske kandidater. 12 av de tjueen sitter i dag i Kongressen.

Han har gitt enorme summer til klimasaken og til dem som kjemper for strengere våpenlover i USA. Han har støttet Planned Parenthood, som blant annet hjelper kvinner med å få utført abort.

Han har betalt for advokater til folk som kjemper for saker han støtter. Han støtter universiteter og skoler med millioner av dollar. Mange har opplevd personlig seire, takket være hans støtte.

Ba svarte amerikanere om unnskyldning

Bloomberg var borgermester i New York fra 2001 til 2013. Han stod for en beinhard nulltoleranse overfor gatekriminalitet. «Stop and frisk»-politikken gikk ut på at politiet kunne stoppe, kroppsvisitere og anholde folk på vag mistanke.

I praksis var det stort sett afroamerikanere og andre minoriteter som ble stoppet. Bloomberg forsvarte det den gang med at den overveiende delen av kriminaliteten skjedde i områder dominert av minoriteter.

13. februar lanserte han kampanjen «Mike for Black America», omgitt av svart ungdom i Houston, Texas.

"Mike for Black America". Det visuelle er viktig. Foto: David J. Phillip / AP

Der beklaget han «stop and frisk»-politikken. Han sa han den gang «ikke forstod hvilken smerte han påførte unge, svarte og brune familiære og deres barn».

– Jeg skulle ha handlet tidligere og raskere og stoppet det. Det gjorde jeg ikke. Og for det ber jeg om unnskyldning, sa Bloomberg.

Han vet han i første omgang må konkurrere med Joe Biden om de svarte velgerne.

Tviler på anklager om sexovergrep

– Jeg vet ikke hvor sant det er, sa Bloomberg da en av hans venner, programlederen Charlie Rose fikk sparken fra både CBS og PBS på grunn av anklager om seksuell trakassering.

Guvernør Gina Raimondo introduserer Bloomberg i Providence, Rhode Island 5. februar. Han har støttet mange kvinnelige kongressmedlemmer og organisasjoner som jobber med kvinners rettigheter. Men en del uttalelser vil bli brukt mot ham. Foto: David Goldman / AP

En rekke kvinner har stått fram med anklager, men Rose er ennå ikke dømt i noen av sakene.

Kvinneorganisasjonen Emily's List var nær ved å avlyse et foredrag med Bloomberg på grunn av den lunkne holdningen til #MeeToo, men endte med å behold ham. Han var tross alt en av deres viktigste øknomiske bidragsytere.

Bloomberg risikerer at hans demokratiske motkandidater vil bruke denne saken mot ham, nå som han seiler opp som en alvorlig konkurrent.

Rusten TV-debattant

Det er elleve år siden sist Michael Bloomberg deltok i en TV-debatt. Han er ikke akkurat kjent for sine talegaver. For å bøte på det, har han leid inn et team som kan drive rollespill og trening foran kveldens debatt i Las Vegas.

For Bloomberg gjelder det først og fremst å ikke gjøre noen store tabber.

Han vil bli anklaget av Bernie Sanders og Elizabeth Warren for å forsøke å «kjøpe» valget.

Joe Biden er trolig Bloombergs tøffeste konkurrent blant svarte velgere. Her varmer Biden opp til kveldens debatt i Las Vegas, Nevada. Biden besøkte Nevada sist helg. Foto: John Locher / AP

– Jeg gjør akkurat det samme som dem, jeg bare bruker mine egne penger, er Bloombergs svar.

Biden vil anklage ham for oppførselen overfor svarte newyorkere i de årene han var borgermester. Bloomberg vil svare at han har bedt om unnskyldning.

Dessuten vil milliardæren ganske sikkert hamre på at USA står midt i «en nasjonal krisesituasjon», der det viktigste er å hindre at Donald Trump blir gjenvalgt.

– Den eneste måten å stanse en uærlig forretningsmann fra New York på, er ved hjelp av en ærlig forretningsmann fra New York, sier Michael Bloomberg.

Ifløge Forbes er han nesten 20 ganger rikere enn Donald Trump.