Kan bli forhandlinger med Kina i stedet for økt toll

USA har møtt stor internasjonal motbør for sine planer om en ensidig økning av tollsatsene. Etter hvert som handelspartnere har truet med mottiltak, har listen over land som unntas Trump-tollen blitt lengre.

Nå kan Kina komme på listen, selv om den asiatiske handelsstormakten var ett av hovedmålene for tolløkningen.

Larry Kudlow overtok som presidentens økonomiske sjefrådgiver i mars, etter at den forrige trakk seg i protest. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Lawrence Kudlow, som overtok som president Donald Trumps økonomiske sjefrådgiver etter Gary Cohn som trakk seg som følge av presidentens tollplaner, sa i dag at det likevel ikke er sikkert at USA kommer til å innføre toll på kinesiske varer.

Kudlow sier Trump ønsker å løse problemene mellom USA og Kina så smertefritt som mulig og at presidenten i prinsippet er tilhenger av frihandel. I et intervju med CNBC mente Kudlow at Kina vil gi etter og forhandle.

Toll-ping-pong

Etter at de nye amerikanske tollsatsene på stål og aluminium ble innført har Kina, i likhet med EU, svart med å innføre toll på en rekke amerikanske varer.

For Kinas del er tallet nå kommet opp 230 ulike vareslag og inkluderer alt fra fly til svineprodukter, vin og frukt.

På toll-listen står også soyabønner, noe som kan ramme amerikanske bønder hardt. 60 prosent av USAs eksport av soyabønner går nemlig til Kina, som for øvrig er det nest viktigste utenlandske markedet for amerikanskprodusert mat.

Den første straffelisten Kina la frem etter at Trump underskrev forslaget om tolløkning, bestod av 128 amerikanske produkter. Da USA svarte med en liste på 1300 kinesiske varer utover metall og aluminium som vil bli tollbelagt, la Kina til ytterligere 102 produkter på sin liste.

Denne toll-ping-pongen har ført til negative reaksjoner på børsene rundt om i verden, også i USA.

Pressetalskvinne i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, mener det er Kina og ikke USA som har skapt problemet som kan ende i en internasjonal handelskrig. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Må tåle kortsiktig smerte

Da Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders under den daglige presserunden i Det hvite hus fikk spørsmålet om Trumps tollkrig ikke har utløst for store svingninger på børsene, som igjen kan ramme vanlige amerikanere, svarte Sanders «at man må tåle kortsiktig smerte for å oppnå langvarig suksess».

I likhet med sjefrådgiver Kudlow var også Sanders svært svevende om USA virkelig vil sette i verk den varslede tolløkningen da hun ble presset på temaet.

– Vi er nå i høringsfase. Mest sannsynlig blir det forhandlinger, svarte Sanders og la til at USA hadde den beste forhandleren ved bordet, nemlig presidenten selv.

– Vi forventer og håper Kina endrer den urettferdige handelspolitikken de fører, og som de har ført i flere tiår, sa Sanders.

Hvis Kina endrer kurs, vil det ikke være nødvendig for USA å øke tollsatsene på kinesiske varer, ifølge Sanders.

Den amerikanske listen over hvilke kinesiske varer som skal ilegges økt toll er ute på høring, med svarfrist 11. mai. Etter det vil det kunne gå ytterligere et par måneder før nye tollsatser trer i kraft. Det betyr at Kina og USA har tid og mulighet til forhandlinger for å unngå en langvarig handelskrig.

Kinas USA-ambassadør Cui Tiankai sa etter et møte i det amerikanske utenriksdepartementet at Kinas foretrukne løsning er forhandlinger, men at «det må to til for å danse tango».