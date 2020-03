Kan bli EUs første diktator

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den 11. mars beordret Ungarn unntakstilstand i landet, som et ledd i beskyttelsestiltak for å hindre spreding av koronaviruset.

Nå har nasjonalforsamlingen i Ungarn vedtatt med 137 mot 53 stemmer at landets statsminister skal få utvidete fullmakter til å bekjempe koronaviruset. Det innebærer at regjeringen kan innstille visse lover, avvike fra lovbestemmelser og innføre andre ekstraordinære tiltak.

Gatene i Budapest desinfiseres i håp om å stoppe smitten av koronaviruset. Pr. 30. mars er 15 bekreftet døde og 447 smittet i Ungarn. Foto: Zoltan Mihadak

Mer makt

Mens den norske fullmaktsloven kun gjelder i en måned av gangen, har den nye ungarske loven ingen sluttdato.

Den gir Ungarns statsminister fullmakt til å utvide unntakstilstanden til regjeringen selv mener den er over.

Kritikere har fordømt den nye loven og mener den gir statsministeren og hans høyreorienterte regjering unødvendig og ubegrenset makt. 100.000 personer har signert ett opprop mot loven.

Peter Jakab som er leder for opposisjonspartiet Jobbik i Ungarn mener statsminister Viktor Orbán prøver seg på kuppforsøk i landet. Foto: Zoltan Mathe / AP

Den nye loven innebærer også at alle som myndighetene mener sprer falske nyheter om viruset eller tiltak mot det, risikerer fengselsstraff på opp til fem år. Det har ført til bekymringer for pressefriheten i landet.

Orbáns regjeringsparti Fidesz har sammen med den betydelig mindre regjeringspartneren KDNP to tredjedels flertall i parlamentet: Det betyr at de kan få gjennom lover uten å måtte bry seg om opposisjonen.

Kuppforsøk

Lederen for det største opposisjonspartiet, Peter Jakab, mener loven plasserer hele det ungarske demokratiet i karantene. Og at lovendringen kan minne om kuppforsøk.

Orbán selv lover at han vil bruke den ekstraordinære makten har fått rasjonelt.

Men helt siden Orbán kom til makten for andre gang i 2010 har Ungarns politiske, juridiske og konstitusjonelle landskap blitt endret.

EUs første diktatur

56-årige Orbán har vært i en rekke konflikter med europeiske institusjoner og rettighetsgrupper, blant annet om innvandring og om rettsstaten. EU har sågar gått til sak mot regjeringen for å bryte med unionens verdier.

– Inntil nylig har Orbáns system blitt ansett som en hybridstat – verken demokrati eller diktatur, skrev den tidligere journalisten Paul Lendvai nylig før loven var blitt vedtatt. Han spurte da om Ungarn kan bli omgjort til EUs første diktatur.

Human Rights Watch skrev også før loven var vedtatt at den kan oppfattes som et forsøk på å tilrane seg makt.

– Mens mange land innfører ekstraordinære tiltak, rettferdiggjør ikke det ungarske forslaget hvert inngrep som nødvendig for å håndtere krisen, mener menneskerettighetsorganisasjonen.

Da Europarådet kritiserte lovforslaget, fikk de til svar at de måtte lese lovteksten helt nøyaktig.

Statsminister Viktor Orbán mener opposisjonen misforstår situasjonen rundt den nye loven, og at parlamentet kan si stopp på et hvilket som helst tidspunkt. Foto: Bernadett Szabo

Støtte i folket

Orbáns tilhengere mener at utvidelsen av unntaksbestemmelsene har bred støtte i folket. De beskylder opposisjonen for skremselspropaganda og sier at krisen krever tydelig ledelse.

Regjeringens talsperson Zoltan Kovacs viste til at en ny meningsmåling om loven fikk støtte av 72 prosent av befolkningen. Kovacs skrev så på Twitter at opposisjonen ikke støttet kampen mot viruset.