Kan bli en historisk statsminister – på feil måte

For to måneder siden, 24. juli, ble Boris Johnson statsminister i Storbritannia. Kravet fra opposisjonen er at han nå forlater Downing Street.

– Jeg inviterer Boris Johnson til å vurdere sin stilling og til å bli den kortest sittende statsministeren noensinne, sa Corbyn på Labours partikonferanse i Brighton da nyheten ble kjent.

Dette er lovbruddet Ekspandér faktaboks Dronning Elizabeth godtok i slutten av august ønsket fra Johnson ønske om å suspendere det britiske parlamentet i fem uker i september, rett etter sommerferien. Parlamentet ble suspendert for å forberede en ny trontale og la statsministeren jobbe med å «implementere sin innenrikspolitiske agenda», men retten mener lengden hindrer parlamentet i å gjøre sine oppgaver i forkant av brexitdagen 31. oktober. Høyesterett uttalte følgende: – Parlamentet må være i stand til å vedta lover som alle må følge. Det prinsippet ville bli undergravd dersom regjeringen kan hindre utøvelsen av denne funksjonen, Høyesterett slår fast at rådet til dronningen om å sende parlamentarikerne hjem, var ulovlig. – Derfor var også vedtaket ulovlig, ugyldig og uten effekt, uttalte retten. Boris Johnson vil stanse forsøkene på å hindre at Storbritannia går ut av EU uten en avtale, og suspensjonen ville gitt politikerne svært kort tid på å forhandle frem en eventuell utsettelse.

Johnsen er i New York på FN-toppmøte. Han sier han tar avgjørelsen til etterretning og at han vil respektere den.

– Jeg mener det er en feil avgjørelse, men nå vil vi fortsette og parlamentet vil møtes, sa Johnson til pressen.

Kilder i Downing Street sier til AP at Johnson ikke vil trekke seg. Det er mulig at han selv ikke har makt over den avgjørelsen.

DØDE SOM STATSMINISTER: George Canning var syk da han fikk vervet i 1827, og ble bare dårligere. Med bare fire måneder totalt som statsminister ligger an nå øverst på listen. Foto: Wikimedia

Må holde i to måneder til

Dersom Johnson blir tvunget til å gå innen 24. november, vil han få den kanskje lite ærerike plassen øverst på listen over britiske statsministere med kort tid i stolen.

Rekorden tilhører nå George Canning, som fikk nyte makten i bare fire måneder i 1827 før han døde.

Det er mye som skal skje innen disse to månedene. Planen er fortsatt at Storbritannia skal forlate EU 31. oktober, selv om denne siste hendelsen gjennom omveier kan få konsekvenser for det.

Fakta om viktige brexitdatoer Ekspandér faktaboks 28. august: Statsminister Boris Johnson får dronningens ja til å oppløse parlamentet for å gjøre klar sin innenrikspolitiske agenda og forberede trontalen 14. oktober. 3. september: Parlamentet trådte sammen etter sommerferien. 4. september: Underhuset vedtok lov om mulig brexitutsettelse for å unngå hard brexit. Loven pålegger statsministeren å be EU om en utsettelse med mindre en avtale er på plass 19. oktober. Statsminister Boris Johnsons forslag om nyvalg 15. oktober ble avvist. 6. september: Overhuset godkjenner loven om mulig brexitutsettelse. Samtidig avviser The High Court of Justice i London et søksmål som hevder at suspenderingen av Parlamentet er grunnlovsstridig og bryter med prinsippet om Parlamentets suverenitet. Avgjørelsen blir anket. 9. september: Den nye loven om brexitutsettelse får dronningens formelle samtykke. Samme kveld suspenderes parlamentet, men de folkevalgte rekker å avvise statsministerens forslag nummmer to om nyvalg. 11. september: En skotsk ankedomstol mener den britiske regjeringens suspensjon av Parlamentet er i strid med loven. Regjeringen anker kjennelsen. 24. september: Høyesterett behandler ankene fra den engelske og skotske domstolen. En enstemmig rett kommer frem til at statsministerens suspensjon av det britiske parlamentet er lovstridig. 14. oktober: Trontalen. Dronning Elizabeth skal holde trontalen der regjeringen presenterer sin politikk for den kommende sesjonen. Parlamentet samles igjen. 18.–19. oktober: EU-toppmøte i Brussel. Denne uken er siste sjanse for regjeringen til å få på plass en ny utmeldingsavtale. 19. oktober: Dersom regjeringen ikke har fått flertall i Parlamentet for en utmeldingsavtale, eller – mot all formodning – en hard brexit, må statsministeren be EU om tre måneders utsettelse. 31. oktober: Brexitdatoen som ble vedtatt etter utsettelsene sist vår. 31. januar 2020: Brexitdatoen som er fastsatt i det nyeste utsettelsesvedtaket fra det britiske Underhuset.

– Jeg tror at denne avgjørelsen fra Høyesterett har ført til at pilen peker litt mer på «remain», altså at Storbritannia ikke kommer til å gå ut av unionen, sier førstelektor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Øivind Bratberg.

KAN HA PÅVIRKNING PÅ BREXIT: Førstelektor Øivind Bratberg poengterer at kjennelsen fra høyesterett er adskilt fra spørsmålet om Storbritannia kommer til å forlate unionen, men mener den likevel kan ha en innflytelse. Foto: UIO

– Stort nederlag.

Corbyn får støtte fra de skotske og walisiske nasjonalistpartiene SNP og Plaid Cymru, som begge mener Johnson bør gå av.

Også uavhengige analytikere mener at posisjonen til Boris Johnson nå er meget vanskelig.

– Johnson er åpenbart svekket, og det kommer krav om at han må gå av, sier historieprofessor Kristian Steinnes ved NTNU.

Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, mener det er en svekket statsminister som sitter igjen.

– Johnson er helt klart svekket etter kjennelsen. Dette er også et slag for hans brexit-strategi, sier Mustad.

HÅPER FORTSATT: EU-motstanderne vant folkeavstemningen, men de som ønsker at Storbritannia skal bli værende i EU kan nå ha fått litt mer vind i seilene. Foto: Matt Dunham / AP

Kanskje et nytt valg

Det er klart at den britiske statsministeren beveger seg på upløyd mark, og at hva som nå kommer til å skje, er uvisst.

– Det er et kolossalt nederlag for statsministeren og en historisk hendelse. Han har brutt loven og fått en kjempesmekk, sier Bratberg.

Bratberg mener Johnson sitter utsatt til, men at det ikke er klart hva som vil komme dersom han trekker seg.

– Det er vanskelig å se at partiet hans, toryene, vil trekke fram en ny fra rekkene. Jeg vil tro at det er mer sannsynlig med et nyvalg.