Kan Bannon bli en martyr?

* Har vært betegnet som USAs president Donald Trumps høyre hånd.

* 62-åringen ble utnevnt til presidentens sjefstrateg da Trump inntok Det hvite hus i januar 2017. Ingen har hatt den tittelen før.

* Bannon ble samtidig gjort til permanent medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet, som er presidentens øverste rådgivende organ for sikkerhets- og utenrikspolitikk. 5. april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet. Han fortsatte som sjefstrateg.

* Fra august 2016 og fram til valget i november var han Trumps valgkampsjef.

* Før han ble valgkampsjef, var Bannon vært sjef for det omstridte, sterkt høyreorienterte nyhetsnettstedet Breitbart. Tidligere har han tjenestegjort i USAs marine, tatt en master ved Harvard og jobbet for den store investeringsbanken Goldman Sachs. Han har også produsert 18 filmer og vært rådgiver for den republikanske politikeren Sarah Palin.

Kilde: NTB