Hele 53 prosent, av de tyske velgerne sier i en fersk meningsmåling for TV-kanalen ARD at 53-åringen Söder ville være den beste kanslerkandidaten for de konservative søsterpartiene CDU/CSU.

Blant sine egne velgere i Tysklands største delstat Bayern har han en oppslutning på hele 67 prosent.

Foreløpig sier Söder at hans plass er i Bayern, men aldri før har så mange velgere ønsket å se ham som hele landets leder i Berlin.

Markus Söder fra partiet CSU kan bli Angela Merkel etterfølger som kansler, selv om han ikke tilhører hennes parti CDU. Her lanserer de smitteverntiltak 15. april 2020. Foto: BERND VON JUTRCZENKA / AFP

Tøffe tiltak mot korona

Markus Söder har håndtert koronakrisen med omfattende smitteverntiltak. Bayern er Tysklands mest folkerike delstat. Den er hardt rammet av koronaviruset, med sin nærhet til Nord-Italia og Østerrike.

Söders delstatsregjering stengte tidlig barnehager, skoler og lekeplasser. Folk er blitt pålagt å bruke munnbind i alle butikker og på all offentlig transport.

Også den populære Oktoberfesten må vike i år. Det blir ikke noe av verdens mest berømte ølfestival.

Ingen oktoberfest i 2020. Dette bildet er fra den kjente ølfestivalen i München i fjor. Foto: CHRISTOF STACHE

«Koronakrigeren» Söder har høstet kritikk. Det har vært demonstrasjoner mot de harde tiltakene i München. Men hans personlige popularitet har likevel skutt i været.

Kan utfordre den ukjente etterfølgeren

Leder for Merkels parti CDU kan ikke Söder bli. Han leder allerede søsterpartiet CSU.

Men han kan utfordre Merkels etterfølger om det gjeveste trofeet, kandidaturet som Tysklands forbundskansler til valget neste år.

Hvem som blir ny CDU-leder får vi vite i desember. Merkels håndplukkede etterfølger Annegret Kramp-Karrenbauer ble valgt i desember 2018. Men annonserte i februar i år at hun ikke vil stille som kanslerkandidat og at hun trekker seg som CDU-leder.

Det skjedde i forbindelse med et omstridt samarbeid mellom CDU og det ytterliggående høyrepartiet AfD i delstaten Thüringen.

Markus Söder liker å kle seg ut. Her med kona Karin under karnevalet 'Fastnacht in Franken' i februar 2018. Foto: MICHAELA REHLE

Til høyre for Merkel

Markus Söder har vært kritisk til Angela Merkels asyl- og flyktningpolitikk. Han lå nær opp til det ytterliggående AfD-partiet i sine uttalelser. I den senere tiden har han moderert seg.

Innenfor miljø- og klimaspørsmål har Söder forsøkt å utfordre De grønne, som står sterkt i Tyskland.

Grønne skatter og introduksjon av ny og miljøvennlig teknologi, har vært på hans dagsorden.

I dag leder Merkel en storkoalisjon med sosialdemokratene i SPD. Begge de store partiene har slitt på meningsmålinger og delstatsvalg i det siste.

I juni i fjor lå De grønne med en oppslutning på 26 prosent, like foran CDU/CSU. Det ytterliggående høyrepartiet AfD hadde13 prosent og lå foran SPD på målingene.

Økt støtte under koronakampen

Fra mars i år og i løpet av koronakrisen, har mye endret seg.

Det er spesielt tydelig for den største gruppen i regjeringskoalisjon. CDU/CSU har skutt i været til 39 prosents oppslutning på Politicos sammenfatning av flere meningsmålinger i mai.

De grønne har dalt til 16 prosent, mens SPD har styrket seg litt og ligger på 15. AfD har nå 10 prosents oppslutning.

Fortsetter støtten til de kristeligdemokratiske partiene kan de klare å kvitte seg med storkoalisjonen med SPD – og få støtte fra ett av de mindre partiene – trolig Fridemokratene eller De grønne.

Mist ikke livsgleden selv om vi lever i koronaens tid, sier Söder i denne talen, gjengitt på hans twitterkonto.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Førstemann fra Bayern

Fortsetter populariteten til «Koronakrigeren» Söder, kan han klare det ingen CSU-politiker fra Bayern har klart før ham.

Ingen fra CSU har erobret kanslerjobben etter at de er blitt nominert som felles kristeligdemokratisk kandidat for CDU/CSU.

Edmund Stoiber tapte mot sosialdemokraten Gerhard Schröder i 2002. Det var det siste valget før Angela Merkel vant, og deretter ble sittende helt fram til nå.

Den fargerike bayern-politikeren Franz Josef Strauss fra CSU klarte heller ikke å få hele Tyskland med seg i 1980. Da tapte han mot sosialdemokraten Helmut Schmidt, som den gang hadde de liberale Fridemokratene med seg i sin koalisjon.

Så gjenstår det å se om Markus Söder tar utfordringen.